副市長走人 柯P老神在在

台北市長柯文哲（前）1日出席「One More Chance中高齡」就業博覽會，並舉行敲鑼儀式，剛好有活動噴灑的彩花飄到他頭上。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

選舉過後，北市府小內閣異動，市長柯文哲1日出席就業博覽會為市民找工作，也替自己副手和首長擔心，他說，副市長林欽榮接任人選還在找，還要再想一下，現任局處首長缺的很多要補齊，現任大部分都會留任。

柯市府內閣中，林欽榮因向交通大學借調期滿，柯文哲已准辭，小內閣異動名單及接任人選備受關注。

確定請辭的林欽榮，因擔任北市選委會主委，議員質疑選務爭議尚未處理完就要離職，而且林負責推動東區門戶等計畫，外界質疑會影響相關計畫推動。

柯文哲昨老神在在說，選務部分還有25天時間，應該可以在時間內處理完，市政部分每個案子都有列管及專案負責人，林離職是少一個協調者，相關計畫仍會按照規畫推動。

對於沒有成功慰留林欽榮，柯文哲表示，因林欽榮是向學校借調，除非林離職，不然很麻煩，副市長接任人選還再找；此外，副市長陳景峻也表達想休息，柯文哲則說，選舉期間太緊繃，選後確實要給大家休息一下，至於「休息論」是否意指陳也將請辭，柯沒有進一步說明。

副市長鄧家基昨陪同柯文哲出席中高齡就業博覽會，媒體關注鄧去留，鄧家基僅回「當一天和尚敲一天鐘」，整體人事布局市長會在適當時機公布。

另外，外界關注一級首長異動情形，柯文哲說，現在懸缺的局處首長就很多，其餘現任首長大部分都會留任。

據了解，柯市府、陳思宇目前的確在評估出馬參選立委的可能，甚至府內已經有一套「沙盤推演」，以局處首長都不會太大變動的前提下，如果陳思宇決定參選，現任市府發言人劉奕霆、柯競選團隊發言人林筱淇都有可能接任局長，而一旦林、劉其中一人接任觀傳局長，另一人就可能擔任市府發言人。

(中國時報)

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