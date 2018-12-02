一日市民燕子 搭火車逛花博

2018年12月02日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

準台中市長盧秀燕1日一早前往花博后里園區參觀，她購買台鐵區間車的車票，搭火車前往后里火車站，再徒步走到森林園區，與遊客排隊購票、入園。盧秀燕花了1個半小時體檢森林及馬場園區；她肯定「龍團隊」將花博辦得還不錯。她上任後將讓市民免費入園，市府員工表示「動線沒有問題，可以全面配合。」

「請問市民有優惠嗎？」一身輕便的盧秀燕走到售票口詢問，卻碰了軟釘子「不好意思，市民只有憑花博卡，免費入園1天」；盧秀燕得知隨即自掏腰包，拿出1050元替自己及隨行人員買了3張全票，並與民眾排隊入園參觀。

「盧秀燕，盧市長好！」沿途許多民眾紛紛打招呼，盧秀燕也親切問候，遊客上前合照，她也來者不拒。適逢周休假日園區人潮眾多，盧秀燕共花了1個半小時，走訪后里森林及馬場園區，她也關心導覽及志工辛勞，並承諾「未來福利不變」。

盧秀燕表示，很感謝林市長將花博規畫的很好，市府團隊和志工們也很辛苦；她上任後會調整門票政策，明年元旦起市民憑身分證無限次免費入園，會增加專用閘口。

盧秀燕說，因應未來參觀人潮，花博各園區會增加廁所、休憩區及花卉等，屆時也會有許多行銷策略，希望吸引外地遊客到大台中消費拚花博經濟，請大家拭目以待！

(中國時報)