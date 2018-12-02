一日市民燕子 搭火車逛花博

準台中市長盧秀燕化身一日市民，自掏腰包購票參觀花博園區。她並肯定「龍團隊」將花博辦得還不錯。（王文吉攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

準台中市長盧秀燕1日一早前往花博后里園區參觀，她購買台鐵區間車的車票，搭火車前往后里火車站，再徒步走到森林園區，與遊客排隊購票、入園。盧秀燕花了1個半小時體檢森林及馬場園區；她肯定「龍團隊」將花博辦得還不錯。她上任後將讓市民免費入園，市府員工表示「動線沒有問題，可以全面配合。」

「請問市民有優惠嗎？」一身輕便的盧秀燕走到售票口詢問，卻碰了軟釘子「不好意思，市民只有憑花博卡，免費入園1天」；盧秀燕得知隨即自掏腰包，拿出1050元替自己及隨行人員買了3張全票，並與民眾排隊入園參觀。

「盧秀燕，盧市長好！」沿途許多民眾紛紛打招呼，盧秀燕也親切問候，遊客上前合照，她也來者不拒。適逢周休假日園區人潮眾多，盧秀燕共花了1個半小時，走訪后里森林及馬場園區，她也關心導覽及志工辛勞，並承諾「未來福利不變」。

盧秀燕表示，很感謝林市長將花博規畫的很好，市府團隊和志工們也很辛苦；她上任後會調整門票政策，明年元旦起市民憑身分證無限次免費入園，會增加專用閘口。

盧秀燕說，因應未來參觀人潮，花博各園區會增加廁所、休憩區及花卉等，屆時也會有許多行銷策略，希望吸引外地遊客到大台中消費拚花博經濟，請大家拭目以待！

(中國時報)

比翼雙飛 新竹空軍集團結婚 嘉市樂齡運動園 可望明年啟用

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。