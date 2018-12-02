教訓民進黨 小琉球回歸藍色小島

2018年12月02日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

小琉球長期是座「藍色小島」，上次選舉時被縣長潘孟安突破「綠化」，獲得近6成6選票；不過此次潘競選連任只獲得近3成選票，比上次少了3000多票，琉球區漁會總蔡寶興說，主要是蔡政府新修訂的漁業三法與現實脫節，漁民用選票教訓民進黨。

在屏東縣綠大於藍的選票結構中，小琉球長期是「藍色小島」，是平地鄉中是唯一長期藍大於綠的鄉，和8個山地鄉同為國民黨堅強堡壘。直到上次選舉潘孟安初選縣長時才攻破，獲得5203票，以2500多票差距勝過對手簡太郎。

沒想到這次選舉，潘孟安僅得到1998票，比對手蘇清泉少了2700多票，得票率也從上次近6成6掉到這次2成9，打回原形。蔡寶興認為結果並不讓人意外，是小琉球對蔡政府新修訂的漁業三法的全面否定。

他說，小琉球8成居民靠海維生，之所以會出現如此懸殊票數，主要是漁民對民進黨的漁業政策太失望，不但法令罰金高、更無彈性，逼得漁民集結到台北走上街頭抗爭，竟還被漁業署貼上「政治操弄」標籤，讓漁民心寒，才會用選票教訓民進黨。

他說，漁業署最近又硬要執行漁船筏裝設航程紀錄器（VDR），之前已反映這會增加漁民麻煩又沒有效益，但漁業署仍不罷手。這次民進黨的期中考「死當」，漁業署居功厥偉，看來1年多後的立委和總統大選，漁業署似乎也不想缺席。

(中國時報)