教訓民進黨 小琉球回歸藍色小島

友善列印
中國時報
／屏東報導

小琉球長期是座「藍色小島」，上次選舉時被縣長潘孟安突破「綠化」，獲得近6成6選票；不過此次潘競選連任只獲得近3成選票，比上次少了3000多票，琉球區漁會總蔡寶興說，主要是蔡政府新修訂的漁業三法與現實脫節，漁民用選票教訓民進黨。

在屏東縣綠大於藍的選票結構中，小琉球長期是「藍色小島」，是平地鄉中是唯一長期藍大於綠的鄉，和8個山地鄉同為國民黨堅強堡壘。直到上次選舉潘孟安初選縣長時才攻破，獲得5203票，以2500多票差距勝過對手簡太郎。

沒想到這次選舉，潘孟安僅得到1998票，比對手蘇清泉少了2700多票，得票率也從上次近6成6掉到這次2成9，打回原形。蔡寶興認為結果並不讓人意外，是小琉球對蔡政府新修訂的漁業三法的全面否定。

他說，小琉球8成居民靠海維生，之所以會出現如此懸殊票數，主要是漁民對民進黨的漁業政策太失望，不但法令罰金高、更無彈性，逼得漁民集結到台北走上街頭抗爭，竟還被漁業署貼上「政治操弄」標籤，讓漁民心寒，才會用選票教訓民進黨。

他說，漁業署最近又硬要執行漁船筏裝設航程紀錄器（VDR），之前已反映這會增加漁民麻煩又沒有效益，但漁業署仍不罷手。這次民進黨的期中考「死當」，漁業署居功厥偉，看來1年多後的立委和總統大選，漁業署似乎也不想缺席。

(中國時報)

嘉市樂齡運動園 可望明年啟用 新北好茶頒獎 測量師晉升茶王

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。