仙草拚經濟 關西闢農樂園

桃園花彩節楊梅展區仙草花海美不勝收。（呂筱蟬攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

關西仙草享譽全台灣，面對其他縣市仙草產業的崛起，關西鎮農會從「農樂園」方向拚經濟，在仙草產業基礎上拉抬全鎮其他農產品，還要開闢百坪土地建造仙草公園，未來遊客到關西品嘗美味仙草，還可以在仙草花海中打卡拍美照，滿足消費者吃喝玩樂的多元需求。

關西鎮仙草產業從1998年逐漸萌芽，近年來還設置專區全力推廣，目前關西鎮仙草栽種面積高達80公頃，是當地極為重要的經濟作物。關西鎮農更年年舉辦嘉年華會，今年邁入第18屆，1日邀請鎮內80家在地小農業者前來設攤推銷，讓民眾認識「關西好食材」。

近日桃園市楊梅區推出仙草花海田，紫色的花田讓人聯想歐洲著名的薰衣草，活動還未開鑼，在民眾口耳相傳之下，社群網站上也出現一片紫色花海美照，相當受矚目。面對楊梅仙草來勢洶洶，關西鎮農會規畫在關西仙草加工廠附近開闢仙草公園，利用古早「穀殼間」改裝，占地約百坪，未來關西鎮也會有仙草花海可看。

關西鎮農會供銷部主任邱淑敏表示，關西仙草至今未發展花海節主要是因為選種的品種為「桃園1號」之故，「桃園1號」植株的特色在於莖葉連蔓整株採收，葉子可熬出膠質、莖帶香氣，若是讓仙草開花，植株整個老化則影響熬煮後的味道。

由於讓仙草開花影響農友收成，邱淑敏指出，未來除了規畫專屬的仙草花海田之外，仙草公園將朝「農樂園」的方向發展，目標要滿足遊客吃喝玩樂的需求。目前農會緊抓現有「吃喝」特色，打造「玩樂」空間，預計在仙草公園落成後，邀請表演團體進駐定期演出。

(中國時報)

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