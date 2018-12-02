八甲茶園復耕 貓裏紅獲好評

2018年12月02日 04:10 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

苗栗「貓裏紅」優質紅茶評鑑活動已邁入第2年，苗栗市農會為協助茶產業多角化經營，1日舉辦紅茶製作體驗及茶餐創意料理競賽，期望藉由活動引領南勢八甲更多茶園復耕或更新，讓休區內的休閒項目更多元、豐富。

八甲地區曾經盛產茶樹，現普遍呈現老化枯萎、產量驟減情形，在相關局處單位通力合作下，使地方特色茶「貓裏紅」成功打響知名度，茶農紛紛嗅到商機，積極發展茶產業，並陸續將茶園復耕，累積至2018年，新植及更新面積已逾10公頃。

市農會指出，配合縣內休閒農業發展政策，八甲茶區已順利畫進貓裏休閒農業區，透過協助茶業者多角化經營，將使一級產業提升到二、三級，更以跨向六級產業為目標，增加農民收益並帶動區域發展。

農糧署北區分署祕書李瑞玉表示，貓裏紅採用一心二葉的茶菁，經東方美人的萎凋與紅茶的發酵，喝起來有紅茶及烏龍茶的花果香、東方美人茶的甘甜，是茶葉中的精品，深受民眾喜愛。

市農會總幹事謝錦明表示，為讓民眾更加認識、珍惜、品味貓裏紅茶，舉辦製作體驗及創意料理競賽，從中選出數名優勝者頒發獎牌、獎品以茲鼓勵。未來休區將成為苗栗市的後花園，目前已在復耕的地方撒上魯冰花種子，預告明年2月將有面積7公頃，共3種顏色的花海景觀，民眾可拭目以待。

(中國時報)