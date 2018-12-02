國際衝浪賽 美17歲少女奪冠

台灣國際衝浪賽正在台東金樽海邊熱鬧登場，女選手試浪成為海上嬌點。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

正在台東金樽海邊舉行的2018台灣國際衝浪公開賽，1日進行WSL世界女子長板總冠軍決戰，結果由年僅17歲的美國選手Soleil Errico（索利歐．愛瑞可）封后，獲得美金1萬元，現場全體選手以啤酒為她淋身慶賀。

2018台灣國際衝浪公開賽昨天上午的準決賽前4強由夏威夷選手哈娜路瓦．布隆費歐及3名來自美國的選手，分別是瑞秋．提莉、索利歐．愛瑞可及托利．吉爾克森以分組淘汰賽方式一決高下，其中原本被看好的夏威夷選手哈娜路瓦是上屆冠軍，在與瑞秋對決時敗北，無緣晉級。

經過海上激戰後，由同為美國的瑞秋．提莉和17歲的索利歐．愛瑞可進行最後對決，這場海上對決打得難捨難分，索利歐．愛瑞可原本落後給瑞秋．提莉，但是索利歐．愛瑞可堅持到底，最後駕乘到1道好浪，後來居上， 結果冠軍由索利歐．愛瑞可抱走，全場民眾這位新生代長板衝浪皇后共享榮耀時刻。

2018台灣國際衝浪公開賽自11月26日開幕後，吸引上千位民眾爭睹頂尖職業衝浪好手風采，現場實況轉播也吸引全球高達10萬人以上觀看次數，接下來的賽事還有男子長板總冠軍賽將在2日登場，勢必又是場龍爭虎鬥，而首次在台東舉行的世界青少年總冠軍賽也將隨即展開。

(中國時報)

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