遠離塑化劑 可降低乳癌風險

2018年12月02日 04:10 中國時報 林周義／新北報導

38歲的女性，飲食中少不了瓶裝水，確診乳癌後，發現體內塑化劑成分高，經治療後病情已穩定。醫師提醒，過多的塑化劑攝取是罹患乳癌的危險因子之一，女性民眾應多加留意。

本報昨與新光醫院合作舉辦「旺旺中時生活講堂」，邀請新光醫院乳房腫瘤手術重建醫學會副理事長鄭翠芬醫師、和泰興業大金空調專任講師游朝傑分享乳癌、PM2.5相關資訊，民眾反應熱烈。

乳癌是女性癌症第一名，依國健署統計，每天約有31名婦女被診出乳癌，罹癌年齡多落在45～69歲間。鄭翠芬表示，乳癌為乳腺管細胞產生不正常的分裂、繁殖，進而形成的惡性腫瘤，高風險族群包括終生未懷孕、初經較早、停經較晚、擁有家族史、長期暴露於PM2.5的環境及長期食用塑化劑者等。

該名38歲的個案確診乳癌時為第二期，常將瓶裝水放置在車子裡，遇熱也照喝不誤。醫院檢查發現體內的塑化劑成分高，經治療後病情已穩定。

鄭翠芬表示，塑化劑含有某種與乳癌細胞類似的化學結構，常見於香水、髮膠、塑膠餐具、塑膠容器中，食用後可能引發細胞突變。已有研究指出，塑化劑能增加乳癌的風險，但台灣常見店家將熱湯盛裝於塑膠袋，即便紙碗、便當盒內層也含有塑膠，遇熱溶出塑化劑被民眾吃下肚。

鄭翠芬指出，乳癌患者10年存活率為60％，第一期乳癌的存活率則是80％，零期乳癌的存活率甚至接近100％。她提醒民眾，若發現乳房有硬塊、乳頭出現分泌物或凹陷、乳房或乳頭疼痛、乳房皮膚水腫或潰瘍及腋窩淋巴結腫大等狀況，應至醫院尋求專業協助。

目前已有用於乳房重建的達文西機器手臂手術，手術較為精細傷口僅約4公分。新光醫院半年來共累計約30名案例，成效相當不錯，但健保未給付，民眾需自費。

(中國時報)