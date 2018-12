英語讀者劇場 89校學童秀實力

2018年12月02日 04:10 中國時報 甘嘉雯 /桃園報導 /桃園報導

桃園市107年度國小英語文藝文競賽1日舉行,今年競賽項目為英語讀者劇場,共吸引全市89校參賽,參賽校數達近3年新高,現場共有765位國小學生同台競技,展現桃園學子強勁英語力。

以大有國小為例,學生從經典故事發想,在平凡中找到人生道理,小朋友們化身小動物,展現各自長處,並以聲音表現個性、用歌曲和韻律加上節奏,充滿戲劇性的閱讀給觀眾帶來更多嶄新的體驗。

而文欣國小自行改編兒歌 The Wheels on the bus,baby shark,Twinkle twinkle little star,以說唱逗趣的方式,配合劇情演出。

青溪國小則是為了讓孩子有更多元的文化體驗,選擇安哥拉(Angola)神話,故事描述一位小男孩為追求太陽的女兒「天空仕女」,而出動他的朋友青蛙,為愛啟程,故事情節活潑有趣,台詞結構清楚,適合孩子們練習對話。

義興國小鼓勵孩子們在練習英語聽說讀寫技巧時,共同撰寫了劇本,故事是從大家發現一座像鬼屋的古宅說起,以逗趣的對話、生動的情景,透過多次的排練,中、外籍英語教師們也在排練過程中指導正確發音、節奏,以及恰到好處的表情與動作,陪伴學生重複練習。

教育局長高安邦表示,今年的英語讀者劇場(Reader Theater)有別英語話劇及短劇,是以聲音與手勢表現戲劇,配合簡單的道具及音效,運用聲音與語調變化表演故事情節,讓學生更專注於英語口說表達,不必像話劇那樣耗資準備舞台服裝,可充分展現各校語領域聽說及閱讀教學的成果,以及培養學生的團隊合作精神。

