英語讀者劇場 89校學童秀實力

桃園市107年度國小英語文藝文競賽1日舉行，今年競賽項目為英語讀者劇場，共吸引全市89校參賽。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市107年度國小英語文藝文競賽1日舉行，今年競賽項目為英語讀者劇場，共吸引全市89校參賽，參賽校數達近3年新高，現場共有765位國小學生同台競技，展現桃園學子強勁英語力。

以大有國小為例，學生從經典故事發想，在平凡中找到人生道理，小朋友們化身小動物，展現各自長處，並以聲音表現個性、用歌曲和韻律加上節奏，充滿戲劇性的閱讀給觀眾帶來更多嶄新的體驗。

而文欣國小自行改編兒歌 The Wheels on the bus，baby shark，Twinkle twinkle little star，以說唱逗趣的方式，配合劇情演出。

青溪國小則是為了讓孩子有更多元的文化體驗，選擇安哥拉（Angola）神話，故事描述一位小男孩為追求太陽的女兒「天空仕女」，而出動他的朋友青蛙，為愛啟程，故事情節活潑有趣，台詞結構清楚，適合孩子們練習對話。

義興國小鼓勵孩子們在練習英語聽說讀寫技巧時，共同撰寫了劇本，故事是從大家發現一座像鬼屋的古宅說起，以逗趣的對話、生動的情景，透過多次的排練，中、外籍英語教師們也在排練過程中指導正確發音、節奏，以及恰到好處的表情與動作，陪伴學生重複練習。

教育局長高安邦表示，今年的英語讀者劇場（Reader Theater）有別英語話劇及短劇，是以聲音與手勢表現戲劇，配合簡單的道具及音效，運用聲音與語調變化表演故事情節，讓學生更專注於英語口說表達，不必像話劇那樣耗資準備舞台服裝，可充分展現各校語領域聽說及閱讀教學的成果，以及培養學生的團隊合作精神。

(中國時報)

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