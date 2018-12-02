3嫌幫老大出頭 誤射美睫店13槍

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中國時報
／台南報導

台南市安平區美睫店11月29日遭人示威式連開13槍，吳姓、莊姓兩名槍手與接應的連姓汽車駕駛人1日上午8時出面投案，3嫌供稱開槍是為了幫老大出頭，下手時卻找錯目標開槍，該店前身為「馬伕休息站」，已轉手美睫業者營業。

台南市安平區平通路580巷內一家美睫店11月29日凌晨4時許遭人連開13槍，業者及附近鄰居驚聞槍響皆人心惶惶，警方採證時發現13顆彈殼，再調閱監視器畫面，發現當時一部汽車出現在槍案現場，20歲連姓男子負責開車，22歲吳姓男子及26歲莊姓男子下車開槍。警方連日追捕，3嫌心知無處可逃，1日上午向台南市刑大偵4隊投案。

3嫌到案後，供稱開槍動機是幫王姓老大出氣，王姓老大29日凌晨到安平區一家舞廳消費，指名某位舞小姐坐檯，小姐卻因當晚生意好，未及時前往安撫，令他心生不滿，當場與店內的1名大班發生肢體衝突，不悅離去。

遭到毆打的大班心有不甘，找幫手到另一家舞廳尋王某晦氣，雙方又發生爭執，吳姓、莊姓與連姓3人得知老大受辱，幫忙出頭，3人前往該名酒店小姐經紀人的休息處開槍示威，卻不知該處早已轉手經營美睫店，美睫業者成為無辜受害人。

3嫌1日出面向警方投案，交出作案用的兩把改造槍枝，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例與毀損罪嫌將吳姓、莊姓與連姓3人移送台南地檢署偵辦。

(中國時報)

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