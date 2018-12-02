兩岸聯手防疫 一起抗豬瘟

2018年12月02日 04:10 中國時報 主筆室

非洲豬瘟（ASF）入侵已「兵臨城下」，農政、環保、海關高規格架起防疫網，立法院經濟委員會初審通過《動物傳染病防治條例》修正草案，私帶肉製品入境將重罰1萬至100萬元。大陸ASF疫情爆發後擴散極為快速，其傳播路徑至今仍無法有效掌握，因而邊境管制非常重要，但私人攜帶肉製品很難防止，兩岸人員交流又極為緊密，不時發生含ASF肉類產品闖關事件，立法院因而修法加重罰則。不過，僅做「邊境防疫」並不足以有效防堵，需盡快與大陸聯手將防禦網更細目化，在境外即啟動防禦。

大陸8月下旬爆發ASF，兩個月內就擴散至19省，撲殺豬隻超過50萬頭，疫情之火越燒越旺，尤其不限豢養的家豬，更感染野豬，成為不確定的媒介管道。台灣上月底金門水頭碼頭攔截第一件ASF肉品闖關，11月台中機場旅客棄置的大陸製香腸也驗出ASF，上周末高雄小港機場又查獲1件，連番攔截可疑產品，顯示防疫還有待加強。

非洲豬瘟1921年首次在東非肯亞發現，因為人流、物流跨越病毒的天然地理障礙，1957年登陸歐洲，往後的幾十年席捲全歐，並進一步攻陷俄羅斯，進而中亞、高加索也出現病例。是否經中亞傳到大陸？迄今無法確認。聯合國糧農組織警告亞洲各國繃緊神經防疫；以兩岸來往之密切，台灣更該小心。

非洲豬瘟被認為較1997年台灣口蹄疫更讓人喪膽。當年口蹄疫幾乎毀了台灣養豬產業，頂著「疫區」汙名，台灣損失超過1700億元；經過20年努力，好不容易獲世界動物健康組織（OIE）同意「拔針」，恢復「非疫區」地位。農政官員很憂心，只要ASF登陸台灣，台灣不但過去20年的努力付諸東流，可預見的損失將超過1997年口蹄疫事件。

ASF的可怕在於迄今仍有太多的未知。例如過去一直認為ASF是接觸傳染，包括豬隻間、豬農攜帶病毒傳遞，防疫設計完全準此規畫；最新的發現似乎不能排除飛沫傳染，這將使防疫如同與幽靈作戰，存在太多不確定。

再者，ASF感染豬隻的肉加工品，冷藏狀態病毒可存活100天，冷凍製品更可存活1000天，病毒幾乎是金剛不壞。怎麼進來台灣？海關攔截因兩岸人流攜帶入境，但只限大陸攜入嗎？當然不；前2天小港機場查獲的ASF產品是越南生產，很可能大陸外銷越南染病屠體製造。

網購的商業型態讓對ASF的戰爭頓時艱鉅許多。剛剛過的雙11購物節，台灣竟然過濾出高達1800件大陸肉製品訂單，幸而及時發現撤單了事，沒讓ASF闖進來。

大陸已被列為非洲豬瘟疫區，不只肉製品，蛋類、奶酪、動物油脂也完全不准進口；但若台灣豬農與大陸同業交流，由接觸傳染管道極可能帶回非洲豬瘟病毒；若確認飛沫傳染，形勢將更嚴峻。台灣農政單位下達豬場必須蒸煮過廚餘才能餵食豬隻，但最近大陸發現竟然豬飼料裡驗出非洲豬瘟病毒呈陽性反應；豬農認為再安全不過的飼料可能是傳染源，意謂ASF無孔不入。

同一時間，日本岐阜縣爆發豬瘟感染，沒錯，日本豬瘟RNA病毒不同於非洲豬瘟的DNA病毒；發病症狀也不一，唯一相同的是感染後百分之百死亡，迄今已撲殺近千頭。此疫情台灣應警惕，日本1992年在熊本縣爆發豬瘟，迄今已26年無豬瘟病例；以日本防疫的先進，豬瘟仍死灰復燃，說明農政單位除禁止日本活豬及豬製品進口，更需繃緊神經檢查防疫網，絕不可輕忽。

台灣農政單位對疫區食品可能闖關的應對，似乎仍停留在僅查獲重罰一招，現況依《動物傳染病防治條例》裁罰最高額1萬5千元後結案，修法後將裁罰上限提高到100萬元；農政官員認為高額裁罰的嚇阻作用可防止疫區產品闖關，其實遠遠不足。防杜闖關行為除了重罰，更靠教育。要知道ASF若登陸台灣，將造成養豬產業重創，損失可能達數千億元，高額裁罰的收入遠遠無法彌補。

大陸面對非洲豬瘟大爆發，以緊急補強科學化管理、運輸、禁止越境移轉等措施防止疫情擴散；台灣過去的疫病經驗豐富，防疫水準也在大陸之上，此刻應與大陸的農政、衛生部門聯手，貢獻台灣的防疫經驗，協助大陸在最短期間布建防疫網，不只保護台灣養豬產業，也讓大陸的豬肉產品安全無虞。

(中國時報)