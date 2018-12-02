蔡總統的期末考

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中國時報
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選舉勝負是兵家常事，民進黨只要肯誠心檢討，臉上的眼淚隨時可化為整軍再戰的養分。然而，眼見蔡政府到此刻還想藉由切割吳音寧，掩飾農業政策的千瘡百孔，顯示這個黨已不具備足夠的自省能力。那麼，不用等到2020，2018恐怕就已經是蔡政府的期末考了。

在多數人眼裡，吳音寧的資歷與專業不夠格擔負北農總座。只是在民進黨眼中，她或許真有其「平凡百姓」看不見的優點，才會總統誇她有理想，農委會主委稱她是將才。

假設民進黨所言為真，那麼，為何選舉結果一出爐，同樣一位吳音寧，突然間會淪為「可割可棄」的戰犯？到底是她一夜天才變庸才，還是民進黨從頭到尾都在睜眼說瞎話？

那些曾替她背書的人，包括蔡英文在內，難道不該向社會說聲抱歉？更甚者，民進黨之所以選在此刻動手，說穿了，不就是為了讓她替失靈的農委會背黑鍋，順便轉移蔡政府的敗選壓力嗎？民進黨到底有沒有就「錯用吳音寧」這件事，做深刻的反省與檢討？

見微知著，從百萬實習生到2018慘敗，雖然狀況各不相同，但背後都存在類似問題，也就是民進黨顯然已喪失自我除錯的能力。尤其是蔡英文在最後階段操弄統獨議題，選舉結果後卻說「人民沒有在兩岸議題上做選擇。」

當然，民進黨大可認為距離2020還有13個月，只要球還在轉就有機會。問題是，一個以為棄菜販能保皇上；以為輸到動搖黨本還能繼續把權鬥擺中間、反省擺兩邊的政黨，在期末考的時候有可能顯現神蹟爆發實力嗎？別再催眠自己了！

(中國時報)

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