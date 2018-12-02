兩岸政策由人民決定

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中國時報
胡勇

蔡英文日前在接見美國客人時不顧民意的最新表達，竟大言不慚地宣稱，在九合一地方選舉中，「人民並沒有在兩岸政策的議題上做出選擇，或是有重大的改變」，故當局「維持現狀」的兩岸政策保持不變。不僅如此，某綠媒還強調選舉結果與北京勝利與否無關，警告對岸不要誤判。蔡英文的鴕鳥心態與綠媒的荒腔走板，實在令人瞠目結舌。

首先，無論是大陸國台辦的官方表態，還是涉台學者的發聲，從來沒有將民進黨的慘敗解讀為北京的勝利。相反，大陸自始自終都對這場選戰保持不介入的姿態。倒是綠營選前選後都在炒作大陸介入選舉議題。選前當然是煽動抗中拒統情緒，鞏固基本盤，選後則是為了推卸敗選責任。

其次，大陸不介入不代表這場選戰中沒有大陸因素。就拿萬眾矚目的高雄市長選戰來說，韓國瑜的競選口號簡單又擲地有聲，一下子命中了多數高雄選民的核心訴求。「人進得來」，人從哪裡來？「貨出得去」，貨到哪裡去？答案不言自明。用韓國瑜自己的話來講，他心中沒有圍牆，都是道路。最近更是宣示，未來將以「兩岸工作小組」加強兩岸交流，讓高雄得以快速發展。

再次，九合一選舉雖然是地方選舉，兩岸政策也不構成候選人的競選主軸，但台灣人民在兩岸政策議題上並非沒有做出選擇，而是發出了重大改變的信號。只不過這幾年民進黨大權獨攬，忘乎所以，對其兩岸政策到底有多少民意基礎出現了重大誤判。

眾所周知，民進黨能夠重新上台，很大程度上是因為在兩岸政策上，用「維持現狀」取代了阿扁時代的激進「台獨」路線，從而穩定了中間選民對兩岸關係的預期。然而，蔡英文執政才兩年半，說好的「維持現狀」已全面跳票。面對大陸的苦口婆心與軟硬兼施，蔡政府卻在放縱「台獨」的道路上漸行漸遠。今年下半年以來更是從言辭到行動上全面採取對抗姿態，被對岸定性為「兩國論」死灰復燃。

民進黨之所以敢跟大陸正面衝撞，除了誤判國際形勢，覺得可以仰仗美國之外，主要原因還是自以為其兩岸政策有台灣的主流民意加持。可民進黨千萬不要忘了，國民黨2016年的敗選並不等於九二共識的失敗。實事求是講，九二共識在台灣內部有爭議，很多人對兩岸關係的未來持觀望態度，但台灣的主流民意毫無疑問是支援兩岸關係和平發展的，至少是不希望兩岸激烈對抗的。

這兩年多來，兩岸關係僵持倒退的惡果已經全面展現。大陸不斷加碼的惠台政策雖然直擊台灣基層民眾，但大部分島內人民短期內是無法分享這一紅利的，他們當然會不滿民進黨的兩岸政策。於是乎，在韓國瑜宣布承認九二共識後，無論民進黨怎樣抹紅，仍然無法阻擋「韓流」橫掃高雄。韓國瑜勝選代表了人民對美好生活的嚮往。

總之，台灣人民在兩岸政策議題上已經作出了選擇，並且給民進黨指出了政策調整的方向。可惜的是蔡英文還在掩耳盜鈴，重復「兩岸交流不預設前提」的老調。難道九合一的慘敗還不能喚醒裝睡的民進黨嗎？

(中國時報)

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