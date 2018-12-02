狂打中國因素 沒用了

2018年12月02日 04:10 中國時報 吳統雄

在這次九合一選舉中，蔡總統以全國資源傾全力主打「中國因素」。這個在過去20餘年曾經有效、也幫民進黨兩度取得政權的武器，在本次選舉中證明「無路用」了。

所謂的中國因素，可分為相對兩面向：第一、台灣如何看待兩岸？第二、大陸如何看？或用蔡政府的語言，大陸對台灣的企圖、未來的行動為何？

台灣如何看待兩岸？在《台灣前途決議文》與「96共識」提出後，答案其實早已解決了。民進黨在1999年提出《台灣前途決議文》取代原始黨綱，開宗明義與實施結論如下：一、台灣是一主權獨立國家，名字為中華民國，與大陸在政治上不相統屬。二、台灣與大陸在歷史與血緣上相連，在文化與經濟上應密切合作。

其16字結尾原文更有意義：兩岸應追求「區域穩定、經濟利益、共生共榮、互信互利。」這和韓國瑜提出的：「人進得來，貨出得去，高雄發大財」在意涵取向上完全一致，只是韓採用了庶民與微觀的語言。所以，和韓唱和的不是「共匪」，而是創黨世代的「正民進黨」。

「96共識」則是前呂秀蓮副總統提出的詮釋：在96年台灣直選出總統後，歷屆李、陳、馬、蔡，不論你喜不喜歡他，都具備民意正當性，也就是完成了現代國家主權論最後一根支柱。

《台灣前途決議文》通過時，台獨黨綱便已凍結了。台灣採用民主法治制度，繼承中華文化，與大陸是友非敵，未來發展由子孫決定。問題是有人不認以上事實，不斷庸人自擾至今。

大陸對台灣的企圖，也有鷹鴿兩派。2018選舉是最佳「可扭轉」的示範：台灣人民不滿政權，可以把它換掉，而大陸不行。蔡英文倒行逆施2年，就被人民大幅削權；周永康倒行逆施、人盡皆知，為何還可以坐滿20年？

台灣前2年的亂象，成為大陸鷹派提早嘲笑「民主缺點」的題材。但民主是「定期契約」制，台灣已展現「期中考核」的「人民力量」，而大陸只能等待不知何時才會發生的「人治力量」。

天下沒有完美的制度，但人類歷史證明，民主法治是相對較佳的制度。大陸人民在衣食足之後，未來一定會逐漸發展到對「尊嚴」、「自我實現」的追求，一定會有參與公共政策的期待，台灣就是大陸最佳的標竿。

台灣在事實上曾經領導了全球華人實現經濟自由化，為何不再次領導全球華人實現政治自由化？蔣經國總統在「訓政」期間完成了經濟自由化，在告別前，推動了政治自由化，大陸未來是否有同樣睿智的領導人，會走向相同的道路？

只要在和平的環境下，當前的「中國因素」，是否有可能漸進扭轉成「台灣因素」，就是大陸如何台灣化？在嗤之以鼻之前，請想一下，不到9個月之前，對「韓國瑜扭轉高雄」，大眾是如何嗤之以鼻的。

（作者為世新大學副教授）

(中國時報)