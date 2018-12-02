護持民主 台灣人民歷史重任

2018年12月02日 04:10 中國時報 陳國祥

台灣地方選舉出現大翻轉局面，振奮了許多海內外華人，一掃鬱積許久的悶局，更證明台灣的公民對於是非與正義懷抱著清晰的判準，經由民主體制對執政者構成強而有力的糾正與制衡作用。我們可以驕傲地確信，好好把民主實行好就是歷史交付台灣人的重責大任，這不僅攸關台灣的福祉，更可為華人創立好典範，成為指引大家航行的燈塔。

全面執政以來的民進黨政府，正是運用全面執政的大權，一再制定惡法清算他黨以及相關機關，動輒以違背憲法和基本法理的手段遂行侵權行為，經常罔顧人民福祉堅持施行黨的既定政策，有些獨立機關因之變形為執政的附隨機關順應其意志，恣意侵犯自治機關的自主權或者修法剝奪其非官方屬性。諸多不法不義的作為雖經行政法院判處違法猶不更張，雖被輿論強烈抨擊卻也不改其志。

在野的國民黨無能制止，原應獨立行使職權的司法院大法官會議和監察院，由於當權者的操控而怠忽職守，在這個眼見民主蒙羞糟蹋的緊急時刻，台灣民眾運用手上神聖的選票厲聲斥喝，訓令踩民主紅線的當權者退回去！同時，執政者眾多意識形態掛帥的政策，顯已危害台灣的安全，以及傷害台灣的經濟和民生的樂利，民眾對此強烈傳達不滿的心聲，促使縣市首長大幅換黨，也迫使中央不得不檢討現行相關政策。民主政治的制衡與匡正效應充分展現發威。台灣人民擅用民權教訓濫權失政的權者，令人對台灣民主更有信心，也對這款「軟實力」弘大而深遠的效益有著更深的期待。

民主的本意即是把權力關進籠子中，使它不亂動，不傷人。事實證明，台灣的民主越來越能制約權力的運作。

面對日益強大的中國大陸綜合國力以及日益緊絀的反獨促統壓力，台灣自處之道，絕非在主權問題上執意上綱上線，搞成敵我矛盾的硬實力之間的鬥爭，那是昧於現實，不自量力，終將自食惡果。即使利用中美矛盾押注一方，也無濟於事，甚至提早招來禍患。我們唯有在主權問題上尋求理念共相而保有各自解讀的空間，運用民主制度否決任何分離主義的圖謀，以減緩雙方關係定位上的衝突，進而在民主理念的堅持上與自主權利的體現上，戮力經之營之，促其臻於美善。

台灣人民堅實的民主實踐，業已有效地牽制掌權者，使其必須節制權力的行使，努力為民謀福。擴而大之，伸而遠之，我們應力圖以同一主權的認同而免於基本面的衝突，同時優化民主，讓人民自主的機制茁壯發皇，使其成為未來調理兩岸關係的有力憑藉與最佳護符。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)