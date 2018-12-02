2018年12月02日 04:10 中國時報 趙守博

九合一選舉民進黨慘敗，蔡英文總統辭掉黨主席，並表示「真正需要改變的人是我自己！」這當然是最起碼的必要表態。回想2年多前，蔡英文當選總統時曾誓言要「謙卑，謙卑，再謙卑！」一旦上台掌權，民進黨政府卻處處表現出蠻橫、霸道與傲慢。所以，她的所謂要改變，只能姑妄聽之。不過也應嚴加檢驗。

假定蔡總統真的要改變，應改變什麼，下列意見，請她參考。

一、立即改變傲慢霸道的治國心態與做法。蔡政府所推動的一例一休、年金改革、轉型正義、不當黨產處理、能源政策等等，哪一件不是其濫用國會多數，視反對意見和人民聲音為無物，而硬幹蠻幹弄出來的。蔡英文等如再繼續如此蠻橫，人民一定會給予更嚴厲的教訓。

二、認真而謙卑地傾聽人民的心聲。尤其要真正瞭解青年、農漁民、勞工和中小企業者面對的困境，好好發揮政府的功能，讓他們可以安居樂業過好日子，不要再用如平均月薪5萬元之類，與事實不符而又冰冷的數字，和一大堆浮誇的說辭來矇騙。

三、轉型正義不可再專事打擊異己，應回歸法治、正義與憲政。東廠之說已使人民對蔡政府的轉型正義失去信任，促轉會已毫無公信力可言，應該立即將《促轉條例》做符合法治與憲法的修正，促轉會也必須完全改組。而黨產會以一個行政機關竟然實際上集調查、起訴和判決權力於一身，嚴重違反公平正義與憲政權力分立的原則；應將所謂不當黨產和國民黨附隨組織之認定，交由法院依法審判。不如此，這兩個機構有關不當黨產和轉型正義的任何處置，都將難逃打擊異己、扭曲正義的批判，也不會令人心服，更會加深撕裂社會。

四、停止踐踏、凌遲退休的軍公教人員，將違憲、違反法治精神的年金改革，做必要的合憲合理合法的修正。那些因年改而生活很可能陷入困境的中下階層退休人員，必要要獲得生活的保障，也讓軍公教人員維持尊嚴，並使年改取得應有的合理性及合法性。否則，軍公教退休人員和他們的家庭，必將世世代代成為民進黨和蔡英文政府的反對者。

五、跳脫意識形態務實面對兩岸的問題。中國大陸是台灣最大的貿易伙伴，也是台灣貨物最大的出口地。可以預見地，未來治理占台灣總人口超過62%的藍營地方首長，為活絡經濟、振興產業尤其是觀光產業，以使人民受惠，一定會加強與大陸地區的各種文化、社會和經貿往來。選後，蔡總統的談話顯然還不認為兩岸政策必須更張。請問蔡英文，是不是還要死守僵化的意識形態橫加阻撓，置人民生活於不顧？

上述的改變，為台灣好，也為民進黨好，問題是，蔡英文和她的黨與政府，真的願意改變嗎？ （作者為大學教授）

(中國時報)