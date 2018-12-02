不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－文山分局將整併 中正剉咧等

警界近日盛傳，柯文哲將重啟文山第一、二分局的合併工作，圖為文山二分局。（陳鴻偉攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
丁守中選前曾強調當選後將恢復大橋及雙連派出所，以增進當地治安維護。圖為大橋派出所。（本報資料照）

台北市長柯文哲驚險連任後，警界最近盛傳，柯對2年多前推動的警政改革念念不忘，尤其警局合併應該繼續推行。警界人士透露，當年柯因不少居民強烈反對，在連任壓力及選票考量下才暫緩，現在已無這種包袱，目前以文山一、二分局合併最有可能；中正一、二分局是下一步，有11個派出所的萬華分局，也是整併的大重點。

2015年柯P啟動連串警政革新，包括機動派出所、集中報案、視訊報案等，其中「警局合併」引發最多反彈，柯認為文山區只需1個分局，指示市警局在2016年1月完成合併，卻引發居民不滿，文山區42名里長更連署反對，柯原本十分堅持，見勢頭不對改口，表示若地方有疑慮就不實施。

派出所合併 影響警官職務

市長選舉過後，柯以3254票差距驚險連任，警界最近就盛傳，柯對警局整併的規劃一直放在心上，還曾誇獎警方的企劃書寫得很完整，文山分局合併案公文目前仍在列管，警方最近就有風聲，稱上級接獲指示，文山、中正分局的合併即將重啟。

據指出，文山分局是首要目標，其次中正分局，第三步則是多達11個派出所的萬華分局，許多小型派出所如昆明所、康定所屆時都可能消失；有漢中、武昌2個派出所的西門町，到時也會合併成「西門町派出所」，一旦成真，至少30多名警官職務會被影響。

里民有依賴 市長應多溝通

基層表示，合併派出所對警察真的有好處，1個派出所大概有40、50項列管業務，像是詐欺案件、安居專案、治安人口等，甚至連防空避難場所、監視器都有公文業管，2個派出所大概要10個人負責，合併可減化成5人，讓警力更能配置活用，人多好辦事。

不過地區居民可能不做此想，文山區1名曾連署反對的里長表示，派出所消失，房價、治安都會有影響，而且有的派出所存在了幾十年，里民早有依賴感，而且各行政區特性不同，文山區近年治安不算好，他認為柯若執意合併，一定要加強跟里民溝通，否則跟當年一樣，大家還是會反對到底。

(中國時報)

整併好處浮現 閒置警所傷腦筋

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。