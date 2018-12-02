不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－文山分局將整併 中正剉咧等

2018年12月02日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

丁守中選前曾強調當選後將恢復大橋及雙連派出所，以增進當地治安維護。圖為大橋派出所。（本報資料照）

台北市長柯文哲驚險連任後，警界最近盛傳，柯對2年多前推動的警政改革念念不忘，尤其警局合併應該繼續推行。警界人士透露，當年柯因不少居民強烈反對，在連任壓力及選票考量下才暫緩，現在已無這種包袱，目前以文山一、二分局合併最有可能；中正一、二分局是下一步，有11個派出所的萬華分局，也是整併的大重點。

2015年柯P啟動連串警政革新，包括機動派出所、集中報案、視訊報案等，其中「警局合併」引發最多反彈，柯認為文山區只需1個分局，指示市警局在2016年1月完成合併，卻引發居民不滿，文山區42名里長更連署反對，柯原本十分堅持，見勢頭不對改口，表示若地方有疑慮就不實施。

派出所合併 影響警官職務

市長選舉過後，柯以3254票差距驚險連任，警界最近就盛傳，柯對警局整併的規劃一直放在心上，還曾誇獎警方的企劃書寫得很完整，文山分局合併案公文目前仍在列管，警方最近就有風聲，稱上級接獲指示，文山、中正分局的合併即將重啟。

據指出，文山分局是首要目標，其次中正分局，第三步則是多達11個派出所的萬華分局，許多小型派出所如昆明所、康定所屆時都可能消失；有漢中、武昌2個派出所的西門町，到時也會合併成「西門町派出所」，一旦成真，至少30多名警官職務會被影響。

里民有依賴 市長應多溝通

基層表示，合併派出所對警察真的有好處，1個派出所大概有40、50項列管業務，像是詐欺案件、安居專案、治安人口等，甚至連防空避難場所、監視器都有公文業管，2個派出所大概要10個人負責，合併可減化成5人，讓警力更能配置活用，人多好辦事。

不過地區居民可能不做此想，文山區1名曾連署反對的里長表示，派出所消失，房價、治安都會有影響，而且有的派出所存在了幾十年，里民早有依賴感，而且各行政區特性不同，文山區近年治安不算好，他認為柯若執意合併，一定要加強跟里民溝通，否則跟當年一樣，大家還是會反對到底。

(中國時報)