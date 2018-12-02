資訊不對等 揭弊恐成茶壺裡風暴

2018年12月02日 04:10 中國時報 張孝義

屬陽光法案一環的揭弊者保護法終於完成草案並進行預告，令人遺憾的是受理揭弊仍是機關的首長、主管或指定之人為主，而且還須是程序期間未獲回應才可向民代、媒體爆料，否則不受保護，在國家機器資訊明顯不對等的情況下，程序期間等同給了強力運作的空間，恐使揭弊只成了茶壺裡的風暴。

行政院前祕書長林益世貪瀆案、立法院前祕書長林錫山貪瀆案、永豐金違法案，犯罪者因揭弊者的勇敢受到法律制裁自不待言。不過，在這種明顯犯罪之外，草案中對「重大管理不當、浪費公帑、濫用職權，或對國民健康、公共安全造成具體危險行為」都列入弊案範圍。

然而，揆諸包含食安、運輸安全在內的重大公共利益事件，哪一件不是在媒體報導引發風潮下，相關的政府機關才展開動作？

以日前發生的普悠瑪列車翻覆慘劇為例，事屬重大管理不當，甚至隱含採購弊端，政府高層卻傾向將責任推給司機員的沒有回報、呼救，幸經通話譯文的曝光，社會大眾才明白翻車事件多麼離譜，司機員差點蒙上不明之冤。

此外，促轉會前副主委張天欽在內部會議中自比「東廠」，屬嚴重行政不中立，也符合濫用職權的法定弊案，但揭發會議內容的揭弊者如不是利用網路揭露，社會大眾又如何得知政府高官是如此的荒腔走板。

陽光法案旨在透明，「攤在陽光下，誰躲得了」這立法時的名句言猶在耳，人民與政府間本就存在著嚴重的資訊不對等，所以才必須靠政府外的力量施以他律，揭弊者保護法的宗旨絕對崇高，但是，要收揭弊成效絕不應只囿於機關內部，否則極可能成為茶壺裡的風暴，揭弊者保護法也成了可望不可及、聊備一格的圖騰。

(中國時報)