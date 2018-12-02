上臉書網購收到假貨 可拿回退款

2018年12月02日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

臉書原是朋友間聯繫、交流的社群軟體，但越來越多的一頁式假廣告、直播，卻讓臉書淪為網購詐騙平台。刑事局165反詐騙諮詢專線統計，全台上月共發生314件「假網拍詐騙」案，透過臉書廣告或社團購買，事後未收到貨或收到假貨，就占一半以上，呼籲民眾網購要慎選電商，尤其價格遠低於市價更要小心。

高雄一名28歲林姓女子是臉書的愛用者，對手機上網相當依賴，上月中林女滑臉書時，被一則「夾背式超大型行動電源15000mAh」的廣告吸引，廣告宣稱原價8999元的夾背式行動電源，限時特價998元，加價300元可再購買一組，並註明「免郵配送、7天鑑賞期、貨到付款」，旁邊還有倒數計時器，顯示只剩下7小時56分就將停止搶購。

林女心動訂購兩組後，沒想到收到的卻是普通的小容量行動電源，林女欲開啟網頁聯絡客服退貨，才發現網站上根本沒有客服電話與地址。台中也有被害人看到臉書上的廣告，原價4萬多元的空拍機只賣9000多元，但下訂後卻遲遲未收到貨。

警方提醒，在臉書假廣告購物，卻收到假貨，且聯繫不到賣家時，千萬不要自認倒楣，只要7天內保持商品完整，循寄送包裹上的貨運公司或物流公司，至官網申請退貨，請業者前來收回包裹並辦理退費，若貨運公司或物流公司不願協助退貨，可向交通部及關務署反應，要求發函貨運或物流公司積極辦理，循此管道的消費者大多能拿回退款。

刑事局表示，已多次與臉書公司開會商討假網拍在臉書詐騙氾濫情形，針對民眾報案的假廣告頁面，每周彙整交由臉書將該頁面下架，至10月底止已成功下架353組，並提醒民眾臉書不是購物平台，避免更多人因臉書假廣告而遭購物詐騙。

(中國時報)