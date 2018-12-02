蔡依林曬馬甲線軋寶兒辣腿

蔡依林（中）出場氣勢十足，一連勁歌熱舞9分鐘組曲。（盧禕祺攝）

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中國時報
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寶兒露出美腿又唱又跳，瞬間炒熱現場氣氛。（盧禕祺攝）
日本名模山田優（左圖）和安那（右圖）昨參加活動，安那很開心能見到蔡依林。（盧禕祺攝）

蔡依林（Jolin）和韓國天后寶兒（BoA），1日擔任「ASIA FASHION AWARD 2018 in Taipei」演出嘉賓，作為壓軸的Jolin身穿一席帥氣白色西裝搭薄紗裙，內搭半截運動上衣，隱約秀出結實的馬甲線，寶兒則穿上深色小洋裝露出美腿，台韓兩天后分別以勁歌熱舞炒熱現場氣氛。

Jolin本月底將推出暌違4年的全新專輯《Ugly Beauty》，但她昨晚沒有獻唱新歌，而是搬出4首經典舞曲組曲。她開場和舞群從一道欄杆後氣勢現身，接連9分鐘不停歇的演出，一連嗨唱〈七上八下〉、與日本天后安室奈美惠合的唱曲〈I’m Not Yours〉、〈愛無赦〉、〈PLAY我呸〉，現場尖叫聲絡繹不絕，Jolin笑說：「我看到前面的人很熱情，唱跳歌手最愛看到大家一起跟著跳，這樣我就會特別賣力。」

寶兒暌違3年來台

昨晚她的演出都是全新的編曲編舞，還從國外邀請8位舞者助陣，相當有誠意，Jolin表示：「今天帶著改編的音樂，希望讓大家可以享受時尚的東西，還有音樂的感染力。」對於將推出新專輯，她也笑說非常期待，「終於等到了，這一天等了4年，我也很期待，雖然本來還要再提早。」

出道18年的寶兒10月底才帶著新專輯回歸歌壇，更在主打歌〈Woman〉親自作詞展現創作才華，多變曲風和造型再掀話題。她暌違3年再來台，這回是首度參加AFA，一出場就吸引全場粉絲尖叫，她開心地說：「現場的氛圍非常熱烈，舞台也很棒。」

寶兒昨晚一口氣表演〈ONE SHOT, TWO SHOT〉、〈My Name〉及新歌〈Woman〉，帶領6位韓國舞者又唱又跳，向久違的台灣粉絲們展現韓國天后霸氣舞台魅力。她也再度宣布本月會在韓國舉辦演唱會，希望各地歌迷都能夠多多支持。昨晚演出的還有安那、來自大陸的吉克隽逸及劉凡。

(中國時報)

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