林志玲許願木村拓哉多來台

2018年12月02日 04:10 中國時報 潘鈺楨 ）

木村拓哉（前）來台刻意走一般通道，讓粉絲接機不落空。（盧禕祺攝）

時尚界年度盛宴「ASIA FASHION AWARD 2018 in TAIPEI」1日晚間在台北中正紀念堂登場，活動邀來林志玲、木村拓哉兩位超級A咖擔任大使，木村拓哉一上台就用中文跟台下問好：「大家好，我是木村拓哉，很高興來台灣！」

兩人下午在紅毯先行合體，重現2010年日劇《月之戀人》CP。木村很開心能再度跟林志玲碰頭，還貼心記得她11月29日才剛過了生日，「之前我們合作過，終於再碰頭，志玲剛過生日，希望有機會幫她慶生，是很重要的事。」林志玲聽到木村這樣說，捂嘴甜笑：「好開心木村記得我的生日，如果能幫粉絲許願，我希望木村能多來台灣！」

林志玲昨一身Dior 19早春洋裝，動物水墨印花浪漫中帶有野性美，她讚木村一直是亞洲時尚指標，希望兩人能透過活動把亞洲熱情傳遞到全世界。木村今將出席電玩遊戲宣傳活動，可惜他還不知道下次再到訪台灣是何時，他拜託粉絲：「雖然目前還沒計畫，但如果有機會再來打擾，希望大家用溫柔的心情迎接我。」稍晚木村再次登台，以大使身分頒獎給廚師林泉。

蔡依林昨身穿上海設計師品牌「Le Fame」的黃色中國風絨面旗袍短洋裝，搭配雙辮編髮，濃濃東方又不失俏麗。同場另一位韓國天后寶兒BoA，穿著黑色透紗亮片小洋裝踏上紅毯，久未在台露面的她很開心能來台共襄盛舉，談到穿衣品味，她透露：「平常喜歡戴帽子，像是紳士帽，粉絲也跟著喜歡，所以歌曲MV裡面也有。」

擔任開場表演的安那難掩期待心情，興奮表示：「可以看到很多很厲害的前輩，像是蔡依林！」安那穿著格紋外套配上黑裙，解釋因應秋冬感挑選了格紋，至於裙子因為流蘇很可愛，「但很重，穿的時候有點不知道怎麼拉！」

(中國時報)