孟耿如媽談準女婿「要比我更愛女兒」

2018年12月02日 04:10 中國時報 尤嬿妮 專訪

孟耿如（左）、黃子佼（中）交往多年感情甜蜜，右為李明依。（取材自臉書）

孟耿如與黃子佼（佼佼）交往5年，預計2020年步入禮堂，小兩口感情甜蜜穩定、演藝事業相互扶持，孟耿如日前偕同母親接受本報專訪，聊起對未來女婿評價，孟媽大方表示：「他如果比我更愛我的女兒，那當然（放心交給佼佼）。」感性說：「有看得出來、有感覺得出來他的付出，所以當然女兒的未來會交給放心的人。」

孟媽表示佼佼已是穩重的年齡，不需長輩擔心太多，「但耿如比較年輕，我比較擔心她不穩定，但現在已經很好了，我很放心她已經是穩定的狀況。」佼佼融入孟家情同一家人，之前他搬家，孟媽、孟爸特地送了名牌吸塵器恭喜喬遷，而熱愛烘焙的孟媽，更經常愛屋及烏親手準備甜點等美食慰勞小兩口。

孟耿如跨界歌壇推出首張專輯《#不可愛》，愛唱歌爸媽特別開心，孟媽說：「她可以再學習另一個領域，是非常棒的事，我還訂了專輯寄到杭州分送親友。」孟媽最愛由佼佼為孟耿如填詞的新歌〈幸福離島〉，「聽得出來詞裡有帶到他內心感觸，我認同那是他真心誠意寫出來的東西，令人感動。」

力挺女兒簽唱會

軍人退休的孟爸，木訥寡言不擅表達內心情感，以行動力挺女兒，孟媽笑說：「爸爸每天都上YouTube關注女兒新歌MV，現在幾個人按讚啊、有多少人聽！」更率先報名孟耿如15日在板橋大遠百舉辦的首場簽唱會。

(中國時報)