陳淑麗看生死「插頭拔掉就走」

2018年12月02日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

陳淑麗近10年來上瑜伽課也當瑜伽老師，筋骨靈活，身形維持得不錯。（盧禕祺攝）

2018年對陳淑麗來說是個傷感年，至親小叔、喊了30年的「爸爸」孫越、相知40年的摯友李麗鳳紛紛離世，父母和哥哥、弟弟也早就離開多年，孑然一身的她，透過教瑜伽和做義工持續豐富著生命，「我70歲了，我還在當學生、還在努力，我只求走到盡頭的那一天是健康的，像我媽媽一樣，插頭拔掉就走了。」她說媽媽海葬、李麗鳳樹葬，推動環保葬的自己，到那一天也會這樣做，看待生死十分豁達。

陳淑麗和李麗鳳當年都是華視演員訓練班簽約演員，憶起剛辭世的老友，陳淑麗說：「我的第一口菸是她給我的，她早年開咖啡廳，經營不好，說收就收，就跟她走一樣，不拖泥帶水，我捨不得她走，更捨不得她受折磨。」她年中和李麗鳳聚會時，看李暴瘦模樣，曾要李趕緊做甲狀腺亢進檢查，因她自己在媽媽過世3年間不小心暴瘦，檢查才知道得甲狀腺亢進，後來李麗鳳說自己「中獎」罹患胰臟癌，讓她不勝唏噓。

勤做瑜伽消疼痛

陳淑麗曾在慈濟幫往生者助念，對生死看得淡然，「我媽媽的東西到現在還沒丟，我只要一打開門看到她的遺物就掉淚，現在要開始斷捨離了。」她頸椎有骨刺、脊椎側彎和腰椎突出，原本應該容易腰痠背痛，但她因為勤做及教授瑜伽伸展，很少有疼痛，「這對我來就非常感激」。她現在平均2天吃半顆控制甲狀腺指數的藥，也不讓自己太忙、太累，也想過和幾個老友一起合租房子、合請傭人互相照顧。

她17歲入行當模特兒，走12年伸展台，後來拍《四千金》、《上錯天堂投錯胎》等戲，「當時30多歲就覺得自己在電視上看起來好老，《四千金》這部戲演完讓我檢討反省，既然不上鏡頭就好好演。」

感情白卷無所謂

當時她有場戲沒演完卻咳了一下，導演喊卡，她氣問為何喊卡，導演告訴她劇本沒寫就不能咳嗽，她自此下定決心戒菸，因緣際會進了董氏基金會，35歲那年開始跟著孫越南北奔波做公益，最高紀錄1天趕5場活動。

她的人生前半場是演藝，後半場是公益，剛出道時曾和圈內人有過一段戀情，快30歲那年和圈外男友分手，藉著看張愛玲的《紅玫瑰與白玫瑰》及打牌熬過情傷，再之後的幾段都草草收場。感情交白卷，「我做義工很死心塌地，就像孫越說我什麼事都傻傻的一直做，很高興我的情沒放在男女感情上，都給了朋友、公益，人生如果今天走到盡頭，我對公益比對我自己還好，這點我覺得無愧，也沒遺憾。」

(中國時報)