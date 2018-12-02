李艾嘉不怕分量只怕限時

2018年12月02日 04:10 中國時報 黃唯淯 報導

100oz的和牛和50隻草蝦示意圖。圖片提供李艾嘉

肥美的豬五花對很多少女是禁忌般的存在，但艾嘉1人就可面不改色地吃掉1公斤。圖片提供李艾嘉

艾嘉完食過關太迅速，讓老闆決定把挑戰時間依她的成績縮短成36分。圖片提供李艾嘉

享受美食，是人生一大樂事，但吃美食吃成人生志業，或成為一個全新的人生挑戰，又是另一種光景。

懂吃也愛吃，加上能吃，讓艾嘉成為家喻戶曉的美食大胃王。雖然知道自己本來就很能吃，但第一次去挑戰美食大胃王難到不會頭皮發麻？「不會啊？我覺得輕輕鬆鬆耶！」她笑說那些美食挑戰賽對她來說，其實只是平常和朋友出去「多」吃了一些。

雖說挑戰是為了被征服而存在，但沒有困難就不能算是挑戰了，艾嘉透露至今印象最深刻的一次美食比賽，其實是吃「牛排」。

牛排切到手抽筋

一般人常以為牛排應該最容易挑戰，但對艾嘉來說，吃牛排的困難之處不在於分量，而是自己對美食的要求與嬌小體型的限制，「其實挑戰95oz對我來說真的沒什麼，我平常1個小時就可以吃掉100oz的和牛，但挑戰牛排最困難的地方是肉如果太老會很難咬，加上牛肉放久了容易硬掉，光切都能切到手抽筋。」

「我對吃多少這件事情不太在意，很多時候其實我參加的都是限時賽，那個才會讓我緊張。」艾嘉說自己除了在台灣多處挑戰外，也曾征戰日本大阪和泰國曼谷，「曼谷那次真的有嚇到我」，她當時查到當地有海南雞飯挑戰賽，到現場才知道要在限時1小時內吃完20人份海南雞飯，讓事先不知道是限時賽的她緊張了起來，最後她雖然完食，卻也超時10分鐘，但老闆還是讓她過關，「老闆說，我是全球少數前10名挑戰有全部吃完的食客，他說只差10分鐘其實還好，而且我是全部挑戰者最小隻的！」

不知極限在哪裡

問到曾經吃過最美好的一餐，她秒投韓式燒烤，「印象最深的一次比賽是吃2磅（約1公斤）的韓式豬五花肉加醬菜還有韓式煎餅，對我來說根本小菜一碟，加上東西真的好好吃！我一下全掃光，坐隔壁桌的還跟我說他們上次挑戰不成功，看到我一個人全部吃完真心好療癒。」當時的比賽限時1小時，結果她36分鐘就掃盤，最後老闆還以她的時間做為比賽限制，「老闆還說，來挑戰大胃王總不能連女生都吃輸吧？」

挑戰這麼多大胃王挑戰賽，她的極限究竟在哪？「我喔？我上次和老公去吃了火鍋，我自己就點了3公斤的牛肉和50隻草蝦，還喝了點湯。」看來，美食大胃王的位置真的不是平凡人能坐的。

(中國時報)