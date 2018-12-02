Girl愛女生12月號精選－李霈瑜：大海改變自己

2018年12月02日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

李霈瑜因主持《水下三十米》成為潛水高手。（取材自臉書）

擁有健康亮眼外型的「大霈」李霈瑜，因戶外行腳節目《水下三十米》的陽光主持風格受到矚目，連續2屆入圍金鐘獎生活風格節目主持人獎，她今年更以《海人魚》入圍迷你劇集／電視電影新進演員獎，無獨有偶的是，2個作品都和潛水有關，即使未能拿獎，她豁達說：「沒有失落，事情總有很多波動，這是大海教會我的東西。」

大霈回想這3、4年的歷程，從一個模特兒轉型為主持人、演員，3年間已用掉530支氧氣瓶，讓她成為名副其實的「水下女神」，她直呼：「大海改變自己的人生。」

最初毫無潛水經驗

接下節目前不但沒有潛水經驗，大霈甚至對海洋毫無特殊情感，笑言：「對大海不是普通不熟，大概就是偶爾和家人去看海，大學時候沾一下衝浪但也沒培養成興趣。」2013年曾去試鏡《海人魚》，當時導演袁緒虎提醒她：「潛水會成為趨勢。」她不以為意，直到節目《水下三十米》再找上門，一連2個契機讓她開始注意到潛水。

大霈不諱言：「一開始覺得潛水很累。」剛接下主持棒時因毫無潛水經驗，內心抱著只為工作的心態而潛水，沉重裝備對當時四肢纖細的她來說更是一大負擔，「背上氧氣瓶後在陸地上根本站不起來，還需要有人扶我。」她不氣餒，自知肌肉量不夠多，開始調整飲食、多運動練肺活量。

她沒想到，走進海洋世界後徹底打開視野，如今談起海中之美，話匣子停不下來，她想起第一次到蘭嶼時的驚豔感：「海就像雞尾酒的藍紫色。」居民解釋是黑潮經過加上天然植被映照在海面才有的美景，她拍《海人魚》時很享受蘭嶼美食，離開時還有人送她一串飛魚，意味：「祝你好運！」讓她感動至今。

推薦從綠島挑戰起

對於讀者，大霈推薦年輕女孩們可以先從綠島挑戰起，環島一圈就能找到人煙稀少的祕境，尤其綠島周遭的水相當清澈，能見度高達30公尺至50公尺，空氣品質也極佳，讓她不禁直呼：「到處拍都是網美照，隨便拍隨便好看。」看《水下三十米》就能知道她個人體驗的特色潛點。

如果是已有收入的小資女孩，可考慮往遠一點的峇里島發展，她大讚當地消費便宜，食物好吃、服務又佳，還很適合「微距」觀察袖珍迷你生物，她說，許多海底生物都長得很像外星人，熱愛繪畫的她，也將自己觀察到的物種畫下來，更研究樣子和特徵，儼然成為業餘海洋研究者。精彩內容全文請見12月1日出刊的《Girl愛女生》雜誌。

(中國時報)