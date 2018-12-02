台南大員皇冠 瞄準男人胃

淋上綜合莓果醬的「日式厚鬆餅搭香草冰淇淋」，讓女孩迷戀。（台南大員皇冠假日酒店提供）

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中國時報
報導涂育晨
男士口味鹹點「番茄羅勒青醬佐莫扎瑞拉起司」飛碟三明治。（台南大員皇冠假日酒店提供）

下午茶一般多以鬆餅、小麵包、蛋糕搭配飲品或冰品，深受女性族群喜愛。台南大員皇冠假日酒店為拓展男性族群，推出男性較喜愛的鹹點新品「飛碟三明治」，搶攻下午茶商機。

下午茶不再是姊姊妹妹專屬，台南大員皇冠假日酒店1樓「289吧」行政總主廚周烈成、點心主廚劉靖晟聯手構思，除了為男性朋友們推出新品午茶系列鹹點「飛碟三明治」，還有姊妹升級版本的「日式厚鬆餅」，不論甜點或鹹點，搭配咖啡或紅茶，享受愜意的午後。

三明治會牽絲

每份250元的「鹹點三明治」以不同風味起司，搭配火腿佐格魯耶爾起司、鮪魚玉米沙拉佐切達起司、番茄羅勒青醬佐莫扎瑞拉起司等3種口味，利用熱壓機將擺滿各式配料的吐司，以封密熱壓烘烤，壓製成型。將飛碟三明治一刀切下，拉扯「牽絲」的起司和烤得酥脆的吐司融合，口感特殊，令人回味。

常見的鬆餅甜點也升級，每份380元的「日式厚鬆餅」以小火慢煎約20至30分鐘後成形，一個個看似吹彈可破、超軟嫩的厚鬆餅，讓人感到療癒。可依個人口味搭配綜合莓果醬、巧克力醬、楓糖漿，3種淋醬擇1，再配上冰淇淋，冷熱在口中交替，別有一番滋味。

(中國時報)

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