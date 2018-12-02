中租控股5度進榜前20大

經濟部工業局局長呂正華（左）頒獎予中租迪和總經理侯明欽（右）。

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中國時報
報導鄧盛宇

積極落實公司治理、重視環保綠能與社會共融作為的中租控股，繼永續企業、企業公民、公司治理評鑑等多項獎項後，在最新出爐的2018年台灣國際品牌價值調查中，連續5年蟬聯前20大，品牌價值達2.62億美元，朝向永續經營與持續回饋邁進。

台灣國際品牌獎由經濟部工業局主辦，財團法人台灣經濟研究院執行，全球品牌價值調查機構Interbrand承辦，11月30日公布2018年最新調查，中租控股連續5年蟬聯台灣前20大國際品牌，品牌價值穩健成長，2018年名列第16名，品牌價值2.62億美元，成長8％。

今年陸續入選台灣TOP50永續企業獎、企業永續報告書金獎、英國標準協會（BSI）永續傑出獎、《天下雜誌》天下CSR企業公民、摩根士丹利世界永續領導者指數（MSCI ACWI ESG Leaders Indexes）、臺灣證券交易所公司治理評鑑前5％企業等獎項的肯定。

中租控股長期投入回饋社會，2004年設立中租基金會以職涯規畫為服務宗旨，2015年成立「中租企業羽球隊」，且於今年建置完成專屬的羽球館－中租陽光活力館，以完善的硬體設備，培訓球員提升球技，提供良好訓練資源；同年於企業內部成立愛’m Ready中租志工社，每年3天的有薪志工假，鼓勵員工參與，服務人次連年成長10％。

中租企業羽球隊成立後，參加海內外多場賽事，屢創佳績。今年初在義大利米蘭青少年羽球國際系列賽囊括5金冠軍，10月參加阿根廷夏季青年奧林匹克運動會，選手所屬的羽球混合團隊，為中華代表團取得銀牌佳績。

(中國時報)

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