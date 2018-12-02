Ressence浸泡油裡盡顯光澤

2018年12月02日 01:35 中國時報 黃唯淯 報導

Ressence將時標宛如漂浮在表鏡上，用的就是油與玻璃不同的折射系數。圖片提供各品牌

2013年日內瓦鐘表大賞裡最具啟發意義（Grand Prix d’Horlogerie de Geneve）由Ressence拿下，這牌子的表乍看與一般的三針一線腕表毫無二致，但仔細一瞧，才發現它的箇中奧妙─整只腕表是「泡」在油裡。很多人對Ressence為何會選擇泡在油裡還是頗多疑問，照製表師的說法是「因為油是最能折射出曲面光澤的一種液體」，Ressence Type 5雖是基於Type 3所做的改良版本，但它也是Ressence首款加入潛水功能的時間顯示腕表，不可不說威力十足。

另外不得不提一下Ressence獨家的補償裝置，很多人以為只要在原先的表盤中灌入油液即可，感覺沒什麼難度。但選擇油液才是難度最高的一種選擇。首先是液體導力的因素，因為必需呈現時、分、秒、星期、日期與油液溫度，而Type 5的時間顯示方式是每個圓盤均會旋轉的公轉方式，因此每項指針都有勢必會影響油液的顯示速度（或說波紋），因此面盤的排列布局就非常重要；另一個因素是油液會因為溫度變化而形成體積變化，雖然變化並沒有純水那般劇烈，但對腕表的負擔也是不小，因此Type 5設計了7個伸縮波紋囊做為調介溫度與油液之間的橋梁，是相當高明的技術。

(中國時報)