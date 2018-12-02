JOHNNIE WALKER暗藏異鬼

2018年12月02日 01:35 中國時報 報導王儒哲

冰凍後。圖片提供帝亞吉歐

威士忌領導品牌JOHNNIE WALKER再展巧思，跨界聯名HBO影集《冰與火之歌：權力遊戲》，推出全球限量酒款「WHITE WALKER by JOHNNIE WALKER」！採用特殊感溫科技，瓶身冰凍後，隨著溫度降低、逐步凝結成霜、由藍轉白，慢慢透出劇中同名角色「異鬼（White Walker）」留下的神祕訊息！

JOHNNIE WALKER更將同步打造「WHITE WALKER快閃店」，由冰雪築成的防禦工事「絕境長城」，以及七大王國競相奪的至高榮耀象徵「鐵王座」等劇中經典場景將移師現場，今年冬天台北即將降下第一場雪，讓人瞬間彷彿置身於冰雪皚皚的王國！凡於快閃店現場購買限量酒款「WHITE WALKER by Johnnie Walker」，更可獨享買不到的WHITE WALKER冰凍調飲組合，即刻感受威士忌巨頭與暢銷美劇跨界合作的精彩冰冽酷寒！「WHITE WALKER快閃店」在微風信義前H&M廣場登場，相關訊息請洽：www.facebook.com/JohnnieWalkerTaiwan/。

凍飲品酩享受滑順口感

全球跨界聯名限量酒款「WHITE WALKER by JOHNNIE WALKER限定版」，以劇中神祕種族「異鬼（White Walker）」的出現，讓周圍瞬間凍結為靈感，外觀以冰冽的白色與藍色作為呼應，同時也讓JOHNNIE WALKER經典人物「邁步向前的紳士」披上盔甲，如同加入身穿反光盔甲的White Walker軍團一般；瓶身採用特殊感溫科技，放置低溫冷凍庫後，隨著溫度降低產生冰霜裂縫，將浮現White Walker帶來的神祕訊息，宣告Winter Is Here，象徵凜冬將全面來襲！

JOHNNIE WALKER調酒師團隊特別挑選集團旗下座落蘇格蘭最北端的Clynelish酒廠酒液，呼應劇中極寒長年冰雪的北境；酒精濃度41.7％更是緊扣影集中1個王位、7個王國的背景故事。輕聞時，不同於品牌經典煙燻想像，可感受香甜焦糖味，夾帶些許香草與莓果香氣；入口時，酒體圓潤飽滿，新鮮紅莓及果實芬芳味滿盈口中，並帶有肉桂香氣，完美展現調酒師團隊精湛工藝，將北國氣息精準表現於酒體之中。建議以凍飲方式品酩，感受宛若置身在冰天雪地的北國，享受濃郁綿密層層風味交疊出的滑順口感！

JOHNNIE WALKER期間限定「WHITE WALKER快閃店」營運至2019年1月1日止，周間晚上6點至10點，周五下午4點至凌晨12點、周六下午2點至凌晨12點、周日下午2點至10點。「WHITE WALKER by JOHNNIE WALKER限定版」建議售價為960元台幣，於全省指定菸酒專賣店、量販店、超市與超商販售，欲知更多資訊，逕洽消費者服務專線0800-260-123。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)