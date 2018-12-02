JADEGIA PARTY翡翠寒冬綻光芒

2018年12月02日 01:35 中國時報 報導郭隆富

年終歲末的季節，也是派對的季節，JADEGIA玉世家特別為2018年冬天推出一系列「JADEGIA PARTY」翡翠珠寶，以冬季夜空中的群星閃耀為靈思，化為圓珠與蛋面翡翠造型，搭配鑽石、琺瑯、金屬與彩色寶石等各異材質，點點繽紛襯托出耶誕月裡的歡樂氛圍，演繹人群中引人注目的新嬌點！

JADEGIA PARTY翡翠珠寶，以蛋面與圓珠翡翠為基底，囊括耳環、戒指、套鍊與珠鍊等款式，多樣的造型設計為冬日世界增添繽紛色彩！蛋面翡翠巧妙融為花朵設計，搭襯著鑽石、紅寶、金屬或琺瑯等有色珠寶與材質，璀璨多姿的視覺感，給人華麗、盛綻的驚豔，特別凸顯派對裡的焦點之美；而另一邊看似簡單的圓珠設計，除了以翡翠本身玉色化為耳環，有不同圓珠數與色彩的選擇外，同樣的設計，也有可自由垂墜環繞的紫羅蘭翡翠與珍珠長珠鍊，或是墨玉珠與翡翠搭配的套鍊款，溫潤低調中詮釋與眾不同的品味。

在設計師巧手設計之下，「JADEGIA PARTY」系列中的每件翡翠珠寶都有著或華麗優雅、或輕盈靈動的獨特個性，宛如置身晚宴派對中風姿各異的賓客，穿戴JADEGIA珠寶，杯觥交錯間散發自身迷人光芒。

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(中國時報)