宏碁資訊月限時限量優惠

宏碁資訊月限時限量優惠。圖片提供宏碁

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中國時報
報導魏嘉虹

宏碁資訊月開展會場強力加碼，特開戰鬥機種Acer Aspire E5-576G87G2，經典黑色機身，搭載第8代Intel Core i7-8550U處理器、NVIDIA GeForce MX130顯卡，內建8GB RAM及1TB HDD，15.6吋FHD LED背光霧面螢幕，原價3萬2900元，資展開賣跌破2萬5900元，降價超過7000元，限量500台。

此外，針對極輕薄、窄邊框Acer Swift筆電系列指定機種有限時優惠，降幅4000至1.1萬元不等，包括：14吋Swift 5（SF514-52T-57FV），輕薄小於1公斤，搭載第8代Intel Core i5-8250U處理器、內建256GB SSD儲存，原價36,900元，優惠價3萬900元；另一款內建顯卡的14吋Swift 3（SF314-56G）小於1.8公分薄，有銀、藍、粉、紅色機種，搭載最新第8代Intel Core i5-8265U處理器、內建NVIDIA GeForce MX150顯卡、128GB SSD及1TB硬碟，原價3萬6900元，優惠價2萬5900元；具備長效超過20小時電池續航力的Swift 1（SF114-32），有綠、粉、銀、金4款14吋產品，搭載Intel Celeron四核心N4100處理器、內建指紋辨識及128GB SSD儲存，原價1萬8900元，優惠價1萬4900元。

資訊月現場買即送「Predator掠奪者購物袋」，若現場購買任一款Intel Core系列筆電即可參加「扭蛋立即獎活動」乙次，內含：（1）台北─曼谷雙人遊機票，天天抽1組；（2）Acer Day黑膠唱片、隨身碟、電競周邊等好禮，優惠好康多多、千萬不要錯過。

宏碁今年資訊月優惠、活動不斷，不僅推出多項創新新品，包括全球最輕小於1公斤的15.6吋Swift 5極輕薄筆電、頂級掠奪者電競座艙Predator Thronos等之外，又推出高CP值的戰鬥機種Aspire E5-576G87G2，還有超多好康，包括：購買搭載Intel Core處理器系列筆電及桌機，網路登錄周周抽星野度假村雙人遊，及指定機種買送活動，再者除了現場產品優惠加碼之外，還舉辦VR電競體感活動及Predator League電競盟校盃總決賽，更有知名實況主演出、1元競標、5折抽等多元優惠，歡迎蒞臨宏碁資訊月現場，詳情可參閱宏碁資訊月活動網站：https://acerland.acer.com.tw/activity/page/57。

(中國時報)

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