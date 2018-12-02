省電靜音高效

台灣三洋空氣清淨機。圖片提供台灣三洋

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中國時報
報導郭隆富

每年秋季後，東北季風挾帶境外的空氣汙染物，對台灣北部及東北部的空氣品質造成嚴重的影響，尤其細懸浮微粒（PM2.5）濃度偏高，對國人健康造成威脅，當東北季風南移時，空汙更是擴散至北中南各地。除了空氣汙染外，我們呼吸的空氣中，其實帶有超過1800種的細菌，而這些空氣中的微生物在季節交替時特別活耀。台灣屬亞熱帶海島型氣候，空氣溼度相對較高，容易孳生細菌、真菌及病毒。因此，清除空氣中的細菌，是保護家人健康的第一步。

台灣三洋為關心民眾的健康，全新研發出一系列高CADR值，可高效去除PM2.5的懸浮微粒、甲醛，並經過SGS實驗室認證檢測，有效清除高達99.9％瀰漫在空氣中的細菌；採用HEPA H13高效醫療級濾網，能有效擋下PM2.5，再透過金屬濾網、抗菌濾網、蜂巢式活性碳濾網三層防護，對抗粉塵、細菌、消除甲醛和異味，加上銀離子、等離子抑菌，層層把關維護室內健康好空氣，向空汙病菌說掰掰。

配備智能濾網更換提醒，可以精準測出濾網的使用狀態及使用時間，貼心提醒您需要更換濾網。內建感應器，能自動偵側空氣品質，以液晶加上PM2.5數值三段顏色背光顯示空氣品質，當室內空氣混濁時會呈現紅色做為警示，背光轉為綠色時代表室內空氣狀態良好，空氣品質看得見，給家人最健康的空氣品質。

還有專利多風輪設計，有別於市售單風輪機種，發揮超高CADR值，更大幅降低了噪音值，和市面上的空氣清淨機相比，SANLUX台灣三洋空氣清淨機真正達到省電、靜音、高效等多重優勢。在機型的選購上，不論是居家小坪數，或是商用空間，台灣三洋提供不同的規格，從12坪至40坪的空間，都能有最高效的清淨防護。

詳情請洽服務專線：0800-081-567及台灣三洋官網，或台灣三洋粉絲團按讚獲得最新情報。台灣三洋官網：www.sanlux.com.tw，台灣三洋粉絲團：www.facebook.com/sanyotaiwan。

(中國時報)

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