霹靂港都展 東離劍遊紀現蹤

特展南下高雄，霹靂經典人物全數回歸。

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中國時報
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特展南下高雄，霹靂經典人物全數回歸。

2019農曆春節最強檔「霹靂藝術科幻特展」即將引爆高雄駁二藝術特區，有別台北場，帶來霹靂英雄全新陣容、新Boss駕到，30經典再現不凡英姿，更令人振奮的，是有《東離劍遊紀》跨刀相助，進駐展區，以全新動漫武俠魅力席捲港都。

高雄展除了帶來台北經典展區「天宙之間」和「琉璃仙境」、「魔吞時尚」、「三十經典」，更加開「東離劍遊紀」，人氣角色凜雪鴉、殤不患、殺無生、蔑天骸，含東離一、二季、外傳群英來報到，36把魔劍現鋒芒；另將也調整新劇集「刀說異數」展區，霹靂異數經典角色場景再現，素還真對太黃君、天虎鬥魔龍、八將拚八奇，6大展區再升級。

本次特展將於明年2月1日在高雄駁二藝術特區蓬萊B4倉庫展開，特別於霹靂通路搶先推出紀念套組，詳細售票資訊將於3日晚上6點公布。

特映會本尊將到場

此外，《東離劍遊紀》今年冬季最不能錯過的盛事即將到來，「《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀2》最終章特映會」將在23日登場，活動當天，除了搶先觀看精彩大結局、日本嘉賓應援VCR之外，還有重磅級台灣粉絲專屬福利，將會請到《東離劍遊紀》多位本尊現身會場，與粉絲一起看電影，活動詳情與購票資訊，請密切關注霹靂網與東離劍遊紀粉絲團。

(中國時報)

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