王盈智收藏祕境茶 為下一代有好茶喝

2018年12月02日 01:35 中國時報 報導何志平

90年代褔元昌圓茶。照片提供王盈智

70年代盛利茶行飛機商標。照片提供王盈智

在曾經繁華如夢的萬華地區深處，由中華收藏家協會理事長陳良宗的引薦下，造訪普洱茶的收藏奇人，或者說是中華茶文化的傳承者、延續者更為恰當的普洱茶專家王盈智，讓我們有幸跟著他鑽進屬於那個年代的茶世界。

做茶是我的志業，王盈智開宗明義道出他經營普洱茶的因緣。談及過往，他彷彿陷入深深的回憶後緩緩地告訴我們，從台南北漂並半工半讀，於台北工專畢業後就從事電子業，當時月薪只有1000元。60年代初期自行創業成立台灣第一家無線麥克風公司，並自行研發新型商品外銷阿根廷，無奈遇到福克蘭戰爭，20萬美金的貨回到手上不到美金1000元。然而他不服輸的個性加上長輩的建議下迅速轉進房地產，讓他不到40歲就累積數億身家。1986年進入大陸的房地產市場，他說當時北京連一環都還沒有，就在那時結識做茶的港商股東，至此踏入普洱茶的不歸路，直到從心所欲之年。

把對的茶搬回家，買房子給茶住，有時間就和它說說話，忘了它更好！這是王盈智總結的經驗，也是他買茶、玩茶、投資茶的具體作法。他說，我的訂製茶最少的年分都超過20年，全台灣都有放置普洱茶、分攤風險的據點，我的外婆在台南就曾幫我顧茶，一顧30餘年，直到離世，她還問過我：「阿智，你的茶怎麼會愈來愈香？」

台灣氣候適合收藏普洱

王盈智說，我的茶擁有傳承古法製茶工序的絕對優勢，包括在發酵前植入古代菌種（日本稱為益生菌）為酵母，以提供足夠的營養使其迅速繁衍，同時也抑制細菌生長，讓微生物所分泌的胞外使茶葉進行各式的轉化。再經過時間與適當的方法、地區貯存，茶性慢慢轉成甘滑、醇厚、柔順及陳香等特質。他略帶驕傲說，經過研究發現若在雲南地區藏茶30年，比不過在港澳地區藏20年，更不如在台灣合適的地區藏15年，原因無他，溼度及溫度使然。

在普洱茶的世界有種說法，老茶就如同「喝掉的古董」。而收藏普洱老茶者和收字畫、玩古董的收藏家並無二致，除了有閒、有錢，還得要有沉靜、怡然自得的品性。王盈智和香港股東們走訪雲南大山，發現傳說中的茶中「祕境」，並在動輒20至30公尺高聳入雲的老古茶樹上取得極佳的茶菁。執著而幾近龜毛個性的他，四處找尋及請託勐海茶廠的老師傅們，運用純正的古法來製作普洱圓茶。他笑著說，就這樣耗費心力在雲南邊境磨著，還真的讓我訂製出「同興號」、「同慶號」、「普慶號」、「福元昌號」和河內盛利茶行的「飛機商標」等。其中「飛機商標」和香港股東分拆後僅得1000多片，拉回台灣後就安靜躺在貯藏室轉眼已近40個年頭。

普洱茶本身就是門藝術

俄羅斯的科學家曾發現，生活在北方人類缺乏的微量元素是生長在南方的植物中，普洱茶是最好的代表；而南方所缺乏的微量元素則生長在北方，代表植物是人蔘。這些元素包括磷、鎂、鋅、硼、硫、氟及鉀等，甚至還有脂多醣、黃酮素及肌醇等。王盈智說，我不是所有普洱茶都搬回台灣，我只挑最好的運回來，其餘都轉賣到俄羅斯、法國及香港茶商，不是我不想搬回台灣，是那個年代各國海關貪汙嚴重，要拉回一批好茶將歷經千辛萬苦，運送的成本極高。所以能被我運回台灣的普洱茶都算極品，是我要留給下一代喝的茶。

普洱茶的「陳」和「老」本身就是門藝術，近年來國際拍場中「茶專場」已成為主要項目之一。東方人喝茶講深度、談意境，西方人喝茶講究厚度及文化，問他該如何進入普洱茶市場？他笑說，我70多歲了，應該不會再訂製複刻茶了，因為不會再有30年來讓我藏茶了！他建議如果要買普洱生茶必須先試喝，茶湯必須有「澀」味及「苦」味，澀方能生津，苦方能回甘，才能在時間的漫漫長河中不斷轉化，最後到達甜味，甚至喝完會有醍醐灌頂之感。他說，我的老普洱茶已經可以聞到樟香、蔘香、沉香、藥香及蘭香，時間和保存條件是藏茶唯一的方式。看著王盈智悠然地品味著老普洱，彷彿把歲月的感受融入身體，深深地體會它的美。

藝術典藏圈【快來加入粉絲團按讚】

(中國時報)