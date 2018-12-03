不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－習川會達共識 全球鬆口氣！陸美貿易休戰90天

2018年12月03日 04:11 中國時報 孫昌國 、 鍾玉玨 、 楊家鑫 、 黃琮淵 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰休兵90天，全球鬆了一口氣！大陸國家主席習近平和美國總統川普在阿根廷G20峰會後舉行的晚宴上達成共識，將在未來3個月內舉行密集磋商，就技術轉讓、智慧財產權、非關稅壁壘、網路竊取和農業等貿易問題進行談判。大陸外長王毅表示，美國在會談中表明了繼續遵守一個中國政策，兩國元首將適時再次進行互訪。這意味著如果雙方談判順利，習近平將在可見的未來再度訪問美國。

美遵守一中 習可望再訪美

眾所矚目，決定全球經濟走勢的習川峰會在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行。雙方代表團各8人參加晚宴。川普首先表示，「我很期待這次對話，我與習近平主席關係特殊，相信這是我們很可能取得成果的主因，結果對美國與中國都有利」。

習近平接著表示，「很高興同總統先生會晤。中美做為兩個大國，都有重要影響，在促進世界和平和繁榮方面共同肩負著重要責任。合作是雙方最好的選擇，我願利用今晚的機會，和總統先生就共同關心的問題交換看法。並規劃好下一階段中美關係」。

大陸媒體報導指出，習近平在會談中闡述了大陸在台灣問題上的原則立場。美方表示，美國政府將繼續奉行一個中國政策。

互遞善意 停止加徵新關稅

媒體並披露，習近平並向美方表示善意，對於高通要併購恩智浦一事持「開放」態度，並會重新檢視整起案件。稍早大陸在最後關頭並未批准這項併購案。不過外媒認為「不太可能起死回生」，因為雙方早已進行股票回購，高通也支付了20億美元的分手費。

另外，雙方在藥物管制方面也取得重大進展。美聯社報導，大陸國家主席習近平已經同意，將合成鴉片類止痛藥「吩坦尼」列為管制物質。未來若還有人將此藥物賣到美國，將受到大陸法律重罰。

雙方晚宴會談超出預定時間30分鐘，

達到了兩個半小時。根據在場外的記者表示，

會談結束時，場內響起了一片掌聲，所有與會人員均面帶笑容，似乎對結果相當滿意。這顯示雙方談判不但未如先前預料的劍拔弩張，反而非常友善和熱絡。美國白宮發言人桑德斯會後發表聲明稱，兩國將停止相互加徵新關稅，但若沒有在90天內達成協議，目前10％關稅還是會提高到25％。

台股拚萬點 亞幣料將走升

陸美貿易戰出現緩和曙光，台股今日開市可望迎來慶祝行情，力拚重返萬點；同樣受惠的還有人民幣，不止化解「破7」危機，加上美國聯準會升息急踩煞車，兩火種將同時點燃新台幣在內的亞幣升勢。

分析師認為，陸美貿易戰可能不會太快落幕，但G20見到善意，資本市場自是利多解讀，值得注意的是，櫃買指數明顯超跌，若台股反彈，OTC個股漲幅將會高於上市股票，對先前被「傷很大」的投資人是好消息。

(中國時報)