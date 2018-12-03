聽百里侯說 中火燃煤火力全開 犧牲在地人健康！解決空汙 「燕」拒中電北送

2018年12月03日 04:10 中國時報 盧金足 、 陳世宗 、 林欣儀 ／台中專訪 ／台中專訪

台中持續改善空污 PM2.5創8年新低

台中市綠地變藍天，反空汙是打勝仗關鍵！準市長盧秀燕向中央提出停止中電北送等4大要求，且應排除台中市輪流限電，強調台中火力發電廠燃煤許可執照並非護身符；「我可以天天去稽查監測，如果違反環保規定，就開罰單、停工、撤照」，政府不能帶頭違法當空汙最大凶手，不希望兵戎相見，否則一定會強勢撤照！

「你家有電廠為什麼不發電？」盧秀燕接受旺旺中時媒體集團專訪表示，過去空氣是我們的驕傲現在變災難！外縣市罹癌最多的是大腸癌與乳癌，台中罹癌居冠的卻是肺癌，為還給台中人生存權，空汙治理將執行「停止中電北送、不改善空汙停（撤）發機組執照、反空汙公投、向台電求償」四大要求。

4要求 還台中人生存權

台北有核1、核2廠4部機組，只有1部發電，3部停擺，電從哪來？盧秀燕說，這是簡單的數學，台北供電正常就是「中電北送」，中火機組老舊又燃煤，10部機組為中電北送，每天火力全開，空汙怎解決？

盧秀燕強調，林佳龍不敢停止中電北送，因民進黨反核，意識形態不只在兩岸，能源也有意識形態；行政院長賴清德選後說台北電廠自己要發電，能達到區域供電，中南部電廠就不必這麼大的火力支援。她肯定賴揆釋出善意的決定，不應犧牲中部人的健康成就台北電力。至於支不支持重啟核電？她沒意見。

電廠所在 不該輪流限電

盧秀燕指出，中火燃煤許可執照2年換照1次，去年2月林佳龍換了1張，今年2月24日另9張才到期，林擅用權限，去年11月底一口氣提前換發；地方政府失去談判機會，「明年底執照送審，我堅決說NO！」

針對缺電，盧秀燕抨擊電廠所在地停電太不公平，要求台中排除輪流限電，或輪到次數要最少，優先保障台中工商及民生用電。

她還研議向台電求償，針對警察、義警、民防等高風險行業，因公務須站在街頭執行，連口罩都不能戴，若與中央談判成功，對高風險受害行業與人員提供低劑量斷層掃描檢查，「台電應該補償用健康值勤的人！」

(中國時報)