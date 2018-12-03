不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－燕為民而戰 拚經濟不講政治

2018年12月03日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

盧秀燕指出，逢甲夜市榮景不再，是因為經濟不景氣，大家比較節省。（黃國峰攝）

台中市長當選人盧秀燕說，九合一選戰國民黨所以大贏，是因站在人民這邊、替人民設想。她說，人民知道我們是為他們而戰，未來所有選舉對個別政黨都是啟發，尊重民意好好施政，不講政治、只拚經濟；對國民黨內部就是要公平，這次就是公平機制產生的候選人，「2020國民黨不能再內定，也不能結黨營私，要回歸公平符合民意機制。」

符合民意 要公平就能贏

九合一選戰落幕，地方執政大洗牌，行政院長賴清德出席「模範公務員頒獎典禮」時表示，這次選舉政府對基層民眾生活照顧不夠，未來一定要檢討改進；獲得盧秀燕的肯定，她說賴清德是民進黨唯一對九合一這場選舉，包括能源政策及兩岸城市交流等有回應的人。

2018縣市長選舉國民黨贏得15個縣市，賴清德檢討時坦承政府對基層民眾生活照顧不夠，應該要富藏於民；讓民眾生活獲得更多保障，如果沒有辦法達到這個目標，只有更加努力。

盧秀燕指出，「我對賴清德滿欣賞的，他是唯一對這場選舉有回應的人，他對能源政策有回應，也鼓勵我們去大陸探訪，我很肯定他這點，他是民進黨中最能解讀這場選舉釋出的民意，台北經濟比台中好多了，我們不斷在提要妥善運用大陸市場。」

當務之急 維持九二共識

她說，大陸人多、市場大，同文同種、生活習慣相似，不善用太可惜；民進黨為意識型態寧願丟掉經濟。他們有看到逢甲商圈攤販、計程車司機的慘狀嗎？她和高雄市長當選人韓國瑜說，「我們拚經濟、不要講政治，利用大陸市場釋出善意和平共處，維持現狀也很好，是民進黨執政後改變現狀。」

盧秀燕指出，當務之急是維持九二共識，大家全力拚經濟，把人民經濟放第一優先，不會有意識型態，不會賣個東西，還要先做政治表態；維持九二共識現狀，兩岸穩定關係良好，未來有機會與大陸舉辦論壇，希望爭取一點或多點，讓我們有更大的城市發展對象，為何要唯獨排除大陸呢？

2020大選 藍不能再內定

2020國民黨不能再內定，也不能結黨營私，要回歸公平符合民意機制；誰能符合民意、誰能贏就是候選人，結黨營私沒用，「這次國民黨原本不是我，但我奮戰不懈，我堅持要公平」，因人民走在前面，你亂搞我就給你輸；不要怕沒錢，人民給國民黨鼓勵，從此好好經營選舉，民意也給民進黨教訓、啟發，只要公正符合民意才能夠贏。

(中國時報)