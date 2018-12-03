百變不敗女王 剛柔並濟不退縮

2018年12月03日 04:10 中國時報 林欣儀 、 盧金足

連任7屆民意代表、被稱為「不敗女王」的盧秀燕外型嬌小可人，有著「媽媽」溫暖、嘮叨與務實的個性；但一站上議事台就渾身是勁、展現犀利問政的一面，在政壇上給人「女強人」般印象。行事風格俐落卻不強硬，總能藉由「軟軟的」態度直戳關鍵點。

曾擔任記者、主播，又在政治圈打滾多年，許多人認為她就是「政壇女強人」，也因這些歷練，造就盧秀燕善於觀察人事物、能精準拿捏問題及頭腦清晰的特質；待人謙和卻不失堅持，面對原則也絕對不退讓。

從決定投入市長初選，盧秀燕認定目標就勇往直前，面對外界的不看好、她仍堅持走自己的路，且打死不退；也因此，以讓人跌破眼鏡的成績，先在初選贏了黨內中生代強棒江啟臣，在選戰中不斷拉高自身民調、最終以20多萬票之差奪下百里侯。

自詡為「市長媽媽」，盧秀燕的「媽媽性格」很鮮明，助理透露，她超喜歡穿一件牛仔褲，跑選戰期間助理發現褲子後方破了個洞、勸她換一件，但盧秀燕堅持拿回家，親手以補丁縫補好、洗好後又穿出門；因她務實的認為「能用的，就不要浪費」，直到記者詢問褲子為何補丁，盧秀燕才恍然「怎麼大家都知道！」

有媽媽的務實、勤儉，盧秀燕還有點小潔癖與嘮叨，就像「地方媽媽」般；她看到團隊成員的辦公桌太亂、辦公室沒整理，就會提醒再提醒「有時間整理一下」。這也是她對政見執行「說到做到」的原則，一定要整理實施續效，做出成果。

「呷飽沒？」常常碰到盧秀燕，她總會關心的詢問，隨時隨地給人溫暖；但助理透露，盧秀燕有時忙到自己都忘了吃飯，還得助理提醒「其實是市長你沒吃」。

剛中帶柔、柔裡也不忘剛！面對「山手線存廢爭議」，盧秀燕從不把話說死、預留各種空間，藉由看似力道不強的交鋒，最後卻以「感謝中央支持預算」反將蔡英文總統一軍。

(中國時報)