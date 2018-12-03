力推捷運路網 盼藍線橘線同時做

盧秀燕指出，捷運路網是未來4年首要推出的重點。（黃國峰攝）

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中國時報
／台中報導

交通是城市發展的主要動力，準台中市長盧秀燕說，台中要超北或與台北並駕齊驅，城市發展要積極推動捷運路網，任內綠線要通車啟用；不等綠線做完才開始藍線，將同時做藍線橘線，即使要耗時很久、也非做不可，為縮短城鄉差距，台中市要讓捷運路網充足。

盧秀燕指出，軌道建設包括火車、捷運、輕軌等，捷運不是上天就是下地，台北是捷運最成功地方，捷運是我們最重視的，其他兩種都會繼續評估；藍線、橘線同時啟動評估與爭取，捷運藍線中央已初步核定。捷運綠線完工通車會邀請曾幫忙過的前總統馬英九及前市長胡志強、林佳龍和前行政院長毛治國來參加。

她說，山手線上環中央還沒核定，下環線是國民黨立委顏寬恒爭取；上環彩虹線中央只給500萬做評估，連路線都還沒核定，更別說下預算。盧強調，蔡英文總統說，山手線是前瞻性綠色運輸計畫，中央也支持；若中央給額外給1000億元經費，不能排擠捷運、公車或其他市政建設，那就立刻做山手線，地方全力配合，海線雙軌化也正進行中。

盧秀燕指出，大巨蛋在14期至少4年內動工，這是當初她爭取也評估過，北屯有27萬人、且2億元已爭取到，是林佳龍把2億元辦退回；崇德、松竹路口是原國民運動中心，該處交通本來就很壅塞，恢復原來是最好場址選擇，至少容納1萬人以上，台灣塔還要再評估，「我說到一定要做到。」

「手背手心都是肉！」盧秀燕強調，縮短城鄉差距，市長的心態很重要，以前競選市長都設2個總部，這樣如何能融合？我獨排眾議把唯一總部放在屯區大里，最大的造勢活動『超級星期六』放豐原；她說，「我是媽媽市長，這塊肉給你吃、那你拿雞腿，媽媽絕對是包容、公平的，媽媽的愛是無限大！」

(中國時報)

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