最起碼的長照 恢復老人健保補助

2018年12月03日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

準台中市長盧秀燕宣布，上任後馬上恢復原本的65歲以上老人健保補助，減輕長輩與子女的財務負擔。至於托育及托老一條龍是否繼續執行？她表示，婦幼托育福利，及前市長胡志強推動的敬老愛心卡，好的政策一定維持。

對現任市長林佳龍喊卡的老人健保補助。盧秀燕表示，原本6都中台北、新北、桃園及台中、高雄等都有補助，哪個縣市因補助有債務問題？台中後來取消了，「林市長不做，用債務問題當理由」，老人健保補助是長照的第一步，65歲以上老人若無工作，難籌措健保費，必須掛在子女身上，年輕人光付健保費就3、4000元，不只老人受害，為了誰支出健保費，兄弟姊妹還可能因此吵架。

她說，上任後將採取低度排富，恢復老人健保補助，讓老人醫療安心，也能減輕子女的負擔，這項恢復老人健保補助的政見，在選舉時打動無數家庭的心，恢復政府對百姓的承諾，讓長輩安心，給青年放心。

「老人健保補助是最起碼的長照，沒有健保、奢談長照？」她舉例，有位阿伯去外地與女兒住，原本在農會有2萬元儲蓄，一段時間後回台中，想去領出那2萬元，結果因老人健保補助取消，錢被扣光，長輩的自尊心受傷害。

盧秀燕強調，林佳龍市長的托老、托幼、婦女等社會福利都將延續，好的政策一定維持，而敬老愛心卡是胡志強任內開始，林佳龍為解決取消老人健保問題，將敬老愛心卡擴充成可搭計程車或部分醫療院所掛號費，這張敬老愛心卡會繼續維持，不排除研究增加新功能。

(中國時報)