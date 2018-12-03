攸關山城命脈 東豐快速道非做不可

2018年12月03日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

打造一條人道安全的路！台中市長當選人盧秀燕強調「交通很重要」，她除針對大肚、太平等區規畫開闢重要道路，更宣示要重啟停頓多年的「東豐快速道路」興建工程，因為東豐快關係著山城居民的生命，「這是一條人道安全的路」，絕不讓921噩夢再現。

連接豐原與東勢的「東豐快速道路」分為1至5個工程標，在前市長胡志強任內動工、原本預計109年完工；但因路線問題，市長林佳龍上任後宣布東豐快停工，並重啟第1、2標工程的環境影響評估。後經台中高等行政法院認定新環評案有瑕疵，使得此工程延宕至今；更被民代譏諷「東豐快要完工根本遙遙無期」。

盧秀燕宣告「東豐快要快點做起來」。她指出，山城地區對外唯一的大路就是「台三線」，但921地震時台三線毀損且中斷，東勢地區更是死傷慘重，卻因道路斷了，慘重災情延遲7天才傳出，影響救援；她擔任市長後，決不讓這樣的夢魘再發生。

「我一定要做！」盧秀燕指出，東豐快速道路有抗爭問題，甚至停工4年；但站在人道立場、攸關民眾生命，絕不能讓山城隔絕於外，再度成為封鎖的地區。東豐快就是給山城居民另一條安全回家與外出的道路。

除宣示要盡速重啟東豐快工程，盧秀燕也細數各區必須加強的重要交通建設，她說，太平區沒有經過都市計畫，區內都是小路，這樣要如何發展、升級？將在太平區開闢堪稱市民大道的正文路，讓太平獲得發展。此外，包括市政路、大肚區華南路銜接向上路等也都刻不容緩。

(中國時報)