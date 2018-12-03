不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－人選多到抽號碼牌 哲善固執

2018年12月03日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

新任縣市首長12月25日走馬上任，綠營執政縣市大敗，民進黨直轄市只守住桃園、台南，不少人忙著找出路，新科台南市長黃偉哲面對四面八方推薦名單，以「人選多到要抽號碼牌」形容，強調「不會因為一通誰的電話，就決定用誰」。對小內閣名單三緘其口的他僅透露，2副市長將會是從府外延攬的新面孔。

副市長將從府外延攬

但據了解，黃初任市長，市政仍需多方倚賴原本班底，預料第一波人事名單，「賴揆金牌團隊」至少2/3留任，待市政上軌道，才有另一波大換血。

選後，六都小內閣名單陸續出爐，黃偉哲卻迄無動靜，連日被媒體追問，他委婉說，當選後不斷接獲各界推薦電話，人選多到爆炸，他必須慎重看待，不因一通電話請託就決定用誰，目前僅與幾位人選通過電話，預計5日起陸續面談。

據了解，「爆炸名單」推薦電話不只其他綠營連任失利縣市的人選請託，也包括想續留的現任局處首長，還有部分台南落選議員有意轉換跑道入府等。外界關注推薦名單爆炸，選才有無人情包袱？黃偉哲說，只要是人才都歡迎，目前各界推薦人選學經歷都很好，他需花一點時間思考，會在12月15日左右公布。

賴神金牌隊2/3將留任

由於現任執政團隊都是行政院長賴清德所任用，黃偉哲提到，市府團隊成員是「賴揆金牌團隊」，施政滿意度高，會有若干人選留任，不過，老幹也要有新枝，新血投入相對重要，新舊人選都會一併考量，期許為台南帶來施政新氣象。他趣稱，「看到陌生電話都不大敢接，很怕又是誰來請託。」

媒體關切是否有確定留任的局處首長？他說，目前確定的就是警察局、消防局還有主計、人事等局處首長留任，「因人事任命權在中央。」

被黃偉哲形容「好幫手」的競選總部發言人郭國文，一度外傳可能是副手人選，但因郭目標放在立委選戰，將不入府；深受賴清德倚重，接下代理市長一職的李孟諺，外傳接掌環保署，但李孟諺證實純屬臆測，目前為止未接到任何徵詢，至於北上或續留台南？他說，自己一直擔任文官、公務員角色，不論去留，最希望回任公職人員的角色，貢獻心力。

(中國時報)