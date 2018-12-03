黃人情壓力大 韓怕名單落漆

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中國時報

就職上任前，籌組小內閣考驗當選人智慧！準台南市長黃偉哲手上各方推薦人選太多，人情壓力排山倒海而來，公平分配有難度；準高雄市長韓國瑜則是「發大財」口號響亮，各界拿放大鏡等看他的戰鬥團隊，怕名單「落漆」，韓流退一半。

民進黨大敗，各縣市即將失業的人才爆量，黨內派系爭逐職缺，黃偉哲感嘆小內閣各方推薦太多人選，甚至打趣說最後要「抽號碼牌」決定，強調精挑細選之外，更是透露人情包袱沉重、僧多粥少的無奈。

人情壓力，韓國瑜何嘗沒有？除了3、400封自我推薦的「求職信」之外，來自國民黨眾山頭的大老們絲毫沒客氣，踴躍推薦小內閣人選，甚至直接遞來名單，27個局處首長位子寫好寫滿，看得幕僚義憤填膺：「真以為韓國瑜吃素的啊？」

號稱未來要帶領市民全力拚經濟，農漁產品外銷、招商引資、吸引觀光客是韓市府當務之急，韓國瑜只要擋得住人情酬庸考量，開出專業、令人耳目一新的農業局長、經發局長、觀光局長名單，首任市府小內閣就算跨出成功第一步。

此外，缺乏在地連結的韓國瑜必然得用大量南漂人才，第一個宣布的新聞局長王淺秋即是一例，最近韓陣營荒腔走板的發言機制讓韓流熱潮褪色不少，王淺秋如何盡快接地氣、替韓國瑜「補妝」，是她面臨的第一個考驗。

高雄市政府3個副市長、27個局處首長職缺讓韓國瑜有夠燒腦，搞定檯面上的「主菜」後，接著還有多達76個分布各局處的機要職，雖屬小菜，但這些機要人員扮演監軍角色，重要性不亞於局處長，組織如此繁雜，韓國瑜內心之急迫外人難以想像。

選戰口號喊得太成功，「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，如今高雄人個個琅琅上口，有殷切期盼的，也有等著看笑話的；韓國瑜沒有退路、沒有藉口，第一炮小內閣名單就得響徹雲霄，才能持續讓市民看到希望。

(中國時報)

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