楊秋興、葉匡時 任韓國瑜副手

2018年12月03日 04:11 中國時報 林宏聰 、 李宜秦 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國瑜小內閣人事備受外界關注，消息滿天飛，2日傳出3位副市長已確定，分別是前高雄縣長楊秋興、前交通部長葉匡時，另外，外傳現任高市副市長楊明州可能留任，但據了解，韓國瑜至今從未與楊明州接觸，這傳聞可能還有變數。

距離25日就職上任只剩下3周，韓國瑜為了小內閣人事費盡心思，昨天更搭高鐵到台北，晚間與外傳副市長熱門人選葉匡時面談，但對外都不肯鬆口，只說目前被徵詢的人選要與家人溝通，提早曝光恐怕節外生枝。

葉匡時本人尚未正面證實，但1日晚間與交通部退休人員的餐會中，不小心鬆口透露將與台北「說再見」，暗示將南下打拚，讓接任副市長的傳言不證自明。對此葉匡時昨以簡訊表示，「目前不便發言」，但也未否認接任的傳言。

先前已被多次點名的前高雄縣長楊秋興，則是篤定出任副市長，以在地身分替韓市府「顧家」；至於近日傳出1名現任副市長將留任，昨更直接鎖定是工務背景的楊明州，然而據悉，留下前朝任何一位副市長可能性不大，但確有3位現任局處長獲推薦留任。

韓國瑜排定小內閣名單必須兼顧熱情、專業、國際觀、在地連結等複雜因素，可說是精挑細選，現在只有新聞局長確定由前電視主播、六福集團公關協理王淺秋出任，韓國瑜預計3日下午對外說明小內閣進度，但除了王淺秋之外，其他局處首長人選預料將未敲定。

現階段，財政局長以義守大學副校長李樑堅呼聲最高，他專長金融機構管理與經濟分析，過去是黃俊英競選團隊成員之一，雖然之前被媒體捕捉到兩人互動時，韓國瑜以「他是我心理諮商師」開玩笑帶過，但據悉李樑堅入閣已成定局。

此外，交接小組成員之一、國民黨高雄青工總會長曹桓榮，輔選表現出色，未來也必定入閣，最有可能被安排擔任民政局長或社會局長；而市長辦公室主任一職，韓國瑜屬意1位老友、來自媒體界的民調高手出任，盼借助他大數據分析的專業能力。

(中國時報)