2018年12月03日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

六福集團公關協理王淺秋，確定進入準高雄市長韓國瑜的小內閣、擔任新聞局長，王淺秋2日出面證實，她希望透過自己的專業為高雄做點事，尤其是很多議題高度受關注，會謹慎小心應對，協助市長盡快讓市府團隊到位。至於愛河畔就職晚會邀請嘉賓名單，王僅表示，一切還在籌辦中。

王淺秋說，選後1、2天就接到韓國瑜邀請，當時想說若有機會可以不分藍綠，一起努力做點事，改變城市、改變國家，讓經濟、觀光變好，願意用自己的專業為高雄打拚。

被問到是否擔心韓國瑜容易失言，王淺秋指出，韓國瑜曾經是她世新大學的公民老師，也是讓她對法律有興趣的啟蒙老師，她跟韓一樣很直、很真、很有哏，或許這是兩人對味的原因，但無論如何只要不能說的事，絕對不會提前讓消息曝光，會斟酌來發言。

外界關心韓國瑜選後鮮少露面可能是太累導致，王淺秋說，韓真的太累，主要是整個團隊還沒到位，很多人力資源物力應該可以運用，但團隊很精簡，現在招商很多企業界朋友想加入，必須滿足各種需求，她能幫助的就是彙整市政資料。

此外，韓國瑜規畫就職當晚在愛河畔舉辦感恩音樂會，傳出韓的女兒韓冰邀請北市議員王世堅到高雄促進觀光，就職晚會出席名單因此格外引人注目，王淺秋低調說，相關活動還在籌備中。

王淺秋今年45歲，曾任職電視新聞主播，前台北市長郝龍斌任內發言人室工作1年，後陸續到台北101大樓擔任公關、大樓事業處行銷、董事長兼總經理特助等工作，現職為六福集團公關協理，並兼任莊福文基金會副執行長。

(中國時報)