不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－習川會達共識 貿易休戰90天！陸美政治角力 明年恐更凶險

習川會後，白宮發布聲明稱大陸承諾購買大量的美國農工產品和能源，恢復進口大豆。（路透）

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中國時報
習川會共識要點
習川會有成！　元旦美不對陸加徵報復關稅

新聞透視牽動全球產業鏈發展的陸美貿易戰以戲劇性的休兵90天暫時告一段落。能夠達成協議的主要原因在於雙方都願意暫時放下分歧，避開結構性難題尋求共同利益。不過，這並不意味陸美跳脫了「修昔底德陷阱（Thucydides’s Trap）」。相反的，2019年陸美結構性矛盾還可能進一步升級。

不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－習川會達共識 全球鬆口氣！陸美貿易休戰90天
大局為重 習川又成了麻吉

對於美國總統川普來說，和大陸在貿易上達成暫時休兵主要還是政治考慮。美國期中選舉共和黨失去了眾議員多數議席，對於川普的施政造成了嚴重的制肘。由穆勒特別檢察官主導的「通俄門」如影隨形，美國股市近期大幅震盪向下，川普自豪的經濟榮景可能因為貿易戰而無法持續。在連任的優先考慮下，首先就是要鞏固上次投票給他的農業州和跨國企業對他的支持。

拚連任 川普選擇讓步

因此，先尋求大陸在購買美國農工產品和開放市場上讓步，得到貨真價實的利益，同時保持進一步向北京施壓的彈性，就成為川普的必然抉擇。

在可見的未來，川普必然會採取擠牙膏的方式，逼迫大陸在最大程度滿足「公平貿易」，為他的順利連任鋪路。可以這麼說，戰與和對於川普，主要取決於形勢和選票，當戰有利於美國和選票時，他會拉高開價選擇戰。當川普認為和能最大滿足他的政治利益時，就會選擇和。

堅守底線 習軟硬兼施

對於大陸領導人習近平來說，穩定中美關係堅守底線符合實現中國偉大復興的宏偉藍圖。大陸願意在美方不斷加大壓力下，仍舊向華盛頓提出了書面的讓步清單，拉近了雙方的分歧。

但在此同時，從新加坡舉行的東協峰會一直到在巴布亞紐幾內亞舉行的亞太經合峰會，大陸堅守的全球化進程和一帶一路卻寸步不讓。在外交上拉攏歐盟並與日本和解，防範美日歐在貿易上形成統一陣線。可以說，北京在華盛頓重壓下維持了本身發展的規畫。

相較於歐日對川普壓力的讓步，北京雖然付出了代價，但繼續了自主和底線。對於美國擴大採購，等於讓陸美加大對彼此的依賴，美國對陸強硬派希望雙方在貿易脫鉤，發動新冷戰的意圖更加難以實踐。

不論和戰 美將續施壓

值得一提的是，這次陸美達成貿易戰休兵，是在幾個影響地緣政治的重大轉變背景下發生的。包括台灣地方選舉綠營潰敗、日韓關係惡化、美國在中東道德威望因卡舒吉案進一步下降，美國和歐盟的裂痕進一步擴大，而俄羅斯、烏克蘭關係緊繃導致川普無法和普丁見面，更讓川普「聯俄制陸」胎死腹中，在可見的將來，這幾組多邊關係都將影響美陸在全球範圍內的大博弈，川普要全盤獲勝並不容易。

在2018年末舉行的習川會，達成了陸美貿易戰暫時休兵90天的共識，但不容諱言的是，雙方陸美結構性的矛盾仍舊存在。可以預見明年美國將繼續攻勢，全方位向北京施壓，而大陸也將繼續邊打邊談，堅守底線。2019年陸美之間的角力，將遠比今年還要凶險！

(中國時報)

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