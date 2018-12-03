大局為重 習川又成了麻吉

好麻吉！美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平，1日共進晚餐並舉行正式會談。兩人在晚宴前開心握手合影，川普不忘告訴媒體，他與習近平間有「特別關係」。（新華社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

在陸美貿易戰恐升級為全球經濟災難之際，舉世矚目的習川會昨天喜劇收場。外界原先對劍拔弩張的兩國能否達成協議並不看好，但習川均展現高度誠意，會談熱絡友好欲罷不能。在杯觥交錯、言笑晏晏中，晚宴圓滿落幕，顯現習川的個人情感與博弈，主導了兩國關係的走向。

川普去年11月訪陸時，與習近平發展出私人情誼，多次公開感謝習近平的盛情款待，還讚賞對方是「特別的人」，是他的麻吉。但今年以來，隨著雙方貿易戰如火如荼，川普2個月前在聯合國大會改口，「他可能不再是我的朋友了，不過我想他或許還尊重我。」

但美陸雙方領導人來到阿根廷後，把與對方會談、化解貿易戰視為此行最重要任務。無論是川普或習近平，都沒有安排與其他國家領導人的正式會談，顯示習、川的個人情感主導了雙方關係。

川普在晚宴上菜前，不忘對媒體讚揚他與習近平間的「特別關係」，「我和習主席的關係非常特殊…這正是我們最後或許可取得對美陸都有利成果的主因。」習近平也回應，只有雙方合作，才能為世界帶來和平與繁榮。會後川普更稱，「與習主席合作，是我的榮幸。」而兩大強國的會談，是在美國代表團下榻的酒店舉行，給足美國面子。

紐約時報指出，川普經濟顧問團隊對能否達成協議並不同調，中間派的財長穆努欽力主妥協，鷹派的白宮國家貿易委員會主席納瓦洛，則敦促川普加倍對陸施壓。雖然中間派想盡辦法把納瓦洛邊緣化，甚至想排除他出席G20，但談判桌上仍見得到他的身影。多維新聞網分析指出，美國鷹鴿兩派悉數列席晚宴，象徵川普對華做兩手準備，但最後中美避免終極對抗，證明了雙方關係的最大穩定器是川普，川普和習近平又成為了麻吉。

(中國時報)

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