川普自鳴得意 陸認雙方共贏

2018年12月03日 04:11 中國時報 鍾玉玨 、 藍孝威 ／台北-北京綜合報導 ／台北-北京綜合報導

誰才是陸美貿易戰休兵的贏家？白宮稱在G20峰會中舉行的習川會「非常成功」，稱雙方達成協議歸功於「川普堅定不移的談判技巧」。大陸則認為雙方達成雙贏，因為貿易戰最終沒有贏家。對於大陸網友熱議稱中國或是美國認輸（慫）了，環球時報總編輯胡錫進特別發表微博斥責：「你最慫」！

白宮聲明引述川普的話表示：「這是一次了不起且富成效的會議，對美中兩國來說都有無限的機會。深感榮幸與習近平主席合作。」川普則在返回華盛頓途中在空軍一號告訴記者：「這是一項了不起的交易。中國會打開門戶、取消關稅、買進大量美國產品。」

華盛頓郵報報導，就算這次結果是好的，但沒有專家預期習川會可達成全面性協議徹底解決兩國之間的所有麻煩。即使習川會看似成功，雙方的貿易戰只是暫時休兵，但把時間軸拉長，兩方的貿易戰停戰前景相當黯淡。華府保守派智庫「美國企業研究院」中國問題專家史劍道說，這次習川會在有關一般性的貿易問題上，絲毫沒有進展，和幾周前無異。他接著說，川普不想圍堵北京，他沒有什麼長期策略，他在意的只是短期選舉，而這協議也是短期的。

不過，大陸外交部轄下的中國國際問題研究所研究員郭憲綱表示，由於陸美彼此各讓一步，貿易戰暫時畫上休止符，短期內不至於失控。而美國提出的條件，對大陸來說並不難達成，可以樂觀期待90天後雙方達成進一步共識。

對於大陸互聯網上有人對誰贏得了貿易戰進行熱議，環時總編胡錫進連發兩篇博文表示，喊中國慫了是黑中國，喊美國慫了是高級黑。美國那麼強，能慫嗎？再看大陸，北韓都不慫，中國就能慫了？他進一步表示，大陸是全球化的最大獲利者，需要與世界協調自己的成長方式，是中國崛起成為中外共贏的過程。他並表示，絕大部分大陸公眾對兩國達成結束貿易戰的共識是支持的。

對於有人批評稱大陸官方隱瞞了美國沒有徹底放棄關稅威脅，而是暫停加徵新的關稅，胡錫進表示，大陸外交官當然要突出對大陸有利的信息，環時的社評也在第一時間明確寫出了這項內容。

(中國時報)