不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－台塑預測 經濟不會再惡化

2018年12月03日 04:11 中國時報 王莫昀 、 吳泓勳 ／台北報導 ／台北報導

「習川會」達成共識，同意繼續協商解決貿易紛爭，台塑表示，雙方繼續談判下，陸美貿易戰至少不會再惡化，原會擔心美國對大陸2670億美元商品加徵關稅25％，不只會影響塑化業，其他許多產業都會受到波及，如今雙方願意坐下來談，明年經濟至少不會再更壞。不過，文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸指出，川普是生意人，掀一次牌與掀兩次不一樣，預期雙方要達成共識，大陸恐要付出更多代價。

兩階段談判 可要得更多

「川普給大陸90天的緩衝期，有一點出乎意料之外，從談判觀點看，是給一個補考機會。」杜紫宸說，川普是商人，利用兩階段的方式可以要得更多，如果川普直接課稅，態勢反較早確定，如今大陸希望3個月後能和解，恐要付出的更多，包括擴大採購農業、工業、能源等項目，可以確定的是，一切不但回不去，且美對陸的技術封鎖仍然存在。

美加徵關稅 猶如七傷拳

對企業來說，杜紫宸認為，在大陸原本就打算要撤離的企業來說，只是多了90天的緩衝期，原來尚未做決定的企業主來說，這次川習會結果，不會幫他做決定，原有的擔心還是存在。

本就預期川習會，陸美雙方會相互各退一步的台塑化總經理曹明表示，美國對大陸加徵關稅，發動貿易戰，猶如金庸小說「倚天屠龍記」中的七傷拳，美國傷大陸七分，自己也會自傷三分。

通盤考量 雙方各退一步

曹明分析，大陸國家主席習近平應會退一步，美國畢竟是大陸重要出口國，如果美國對陸商品再加徵25％關稅，加上原來的3％，會變成28％，大陸產品銷美將失去競爭力了，因為其他國家貨品就會趁機進去，對大陸傷害會很大，為此習近平應會在維持面子下退一步做出妥協，反觀美國許多產品由大陸代工回銷美國，因關稅導致成本增加，也會反應在產品售價上，影響美國消費者及企業，美方也需要考慮後果，但後續情況還需視談判結果而定。

此外，中經院大陸經濟研究所助研究員王國臣稱，大陸就此取得緩和空間，有利於專心處理國內經濟問題，但之後90天一到，對於陸美協商要想取得圓滿結局的機會渺茫，大陸後續恐怕仍得面對關稅加徵，甚至進一步如中興案等出口管制問題。

(中國時報)