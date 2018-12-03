陸美台關係 回到一中主軸

2018年12月03日 04:11 中國時報 連雋偉 、呂佳蓉／綜合報導 、呂佳蓉／綜合報導

繼九合一大選後，習川會也在阿根廷落幕，前者有支持九二共識的國民黨拿下15個縣市，後者則是陸美對抗局面將有所緩和。換言之，兩岸關係與整個陸美台三角關係，再度回到「一個中國」的主軸。一方面獨派想見縫插針的空間縮小，另方面，大陸更有餘力騰出手來應對台灣問題。

大陸外長王毅昨在會後記者會上表示，陸方重申在台灣問題上的原則立場，美方表示將繼續奉行「一個中國」政策。雙方就朝鮮半島問題交換了意見，陸方支持美朝領導人再次會晤，希望美朝雙方相向而行，照顧彼此合理關切，並行推進半島完全無核化和建立半島和平機制。美方讚賞陸方發揮的積極作用，希望同陸方就此保持溝通與協調。

雖然白宮的新聞稿沒有提及台灣問題，要大陸大買美國產品，答應美方所提一連串的條件，美方沒有對台灣問題做出承諾，北京不可能答應。台灣問題或許不是習川此次會談的主題，作為陸美間最敏感的議題，北京不可能將之束之高閣。

如今，隨著民進黨在縣市首長與公投案大敗，陸美又就貿易戰達成共識，綠營在選前與選後所訴求的反中牌與美國牌，雙雙失靈，選民擁抱了民生牌。蔡英文仍舊不動如山，問題是，她手中的「現狀」，早已是大陸對台強勢操之在我，美國則是把台灣當籌碼，台灣已萎縮成美陸台三角上，快看不到的渺小一角。

時間不等人，從國台辦選後回應可以看出，北京對蔡英文還留有最後一絲髮夾彎的期待，就是只要承認九二共識，兩岸就能重回正軌，才能真的維持台灣的現狀。

北京聯合大學台研院兩岸關係研究所長朱松嶺稱，台灣選後局勢藍大於綠，美方也會觀察台灣民意走向，在陸美領導人會見時談及台灣問題的立場是求同化異，不把一些事情搬上檯面上講。華盛頓長期與北京打交道，知道默契在哪裡，雙方要往和解方向走去，不會將分歧拿出來說話。

(中國時報)