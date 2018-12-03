不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－核一乾貯卡關 除役空轉燒錢

2018年12月03日 04:11 中國時報 游昇俯 、 王莫昀 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

原能會表示，核一廠卡在環評，尚未取得除役許可，但原能會已修改管制辦法，核一廠6日將先著手除役準備工作。（台電提供）

賴揆拍板重啟核電 藍批：卸妝才知臉皮厚

核一廠1號機運轉執照將在5日到期，但全案提環評尚在補件中，且核一用過核燃料乾貯場還卡在新北市府不願核發水保完工證明，讓除役工作呈現空轉。台電主管表示，核一尚有816束燃料棒因乾貯場卡關，無法退出，成為全球罕見燃料棒還在池中，就要推動除役的核電廠。且因水、電等設施須維持運轉，每年維護費用恐大幅超過核四的7億元。

台電主管指出，核一除役環評，環保署要求補件，台電已於11月30日送件，目前待環署通知審議時間。他不諱言，核一、核二、核三除役費用約4700億，大幅超出之前預估，也超越目前的核後端基金逾千元，只是全案尚在送經濟部審議間。

除役之路 滿布荊棘

台綜院院長吳再益指出，核一用過核燃料乾貯場建妥約6年，向新北市府申請水保完工證明，共送件13次，至今未果，由於核一要除役，未獲通過的乾貯場也是其中一環，只要未獲水保證明，便不可能除役。台電主管不諱言，最終處置場也遲未設置，運至海外處理也未能突破，讓核一除役之路滿布荊棘。

對於九合一大選「以核養綠」公投過關，行政院「非核家園」不再設定2025年期限，恐讓核一廠除役發生變數。原能會表示，在經濟部能源政策規畫未改變前，核一、核二須依法除役；雖然核一廠卡在環評，尚未取得除役許可，但原能會已修改管制辦法，核一廠6日進入除役期間，將先著手除役準備工作。

以核養綠公投過關，此公投提案領銜人黃士修要求政府將核一、核二、核三進行延役，但原能會表示，依現行《核子反應器設施管制法》，運轉執照有效期間40年，未依規定換發執照便不得繼續運轉。

修法延役 難度頗高

不過黃士修主張，原能會可自行修訂運轉執照審核辦法，無須經過立法院，故核一廠執照到期可先停機，等法規修改、執照更新後，便可恢復運轉。

原能會核能管制處副處長李綺思表示，核一廠1號機5日即到期，且「修法也沒那麼容易」；現階段能源規畫未改變，核一廠便須準備除役。1號機6日進入除役期間，可先進行訓練人員、文件資料的準備工作，但還無法進行正式的除役，待取得除役許可後，才能逐步經8年停機過渡階段、12年拆廠階段及3至5年的偵測復原階段，預計在25年內完成除役。

不用核四 藍批邏輯不通

台電分批將核四燃料棒送回原廠，國民黨團書記長曾銘宗表示，如果是考慮已過保固期，這理由可接受，「但進廠維修後也應該要送回」，假設要把核電拿來做能源配套措施，重啟新核電廠比舊核電廠延役符合邏輯。

以核養綠公投過關，《電業法》關於2025年以前核電廠全部停止運轉的條文已在昨天失效，擁核團體認為，台電應暫停把燃料棒送回美國。

曾銘宗指出，公投通過後，經濟部的說法是有三個配套，包括節能節電、綠能與核能，顯示核能還是政策配套的重要一環；經濟部如果把燃料棒送回原廠檢修，不再送回來，這就無法接受。

曾銘宗認為，延役比較舊的核一、二、三，而不去使用比較新的核四，邏輯上不通，核四蓋了不用，就是讓全民虧損快3000億。

公投過關 綠稱非關核四

但綠委許智傑說，核四若要試運轉還要花300多億元，甚至要6至7年的測試期，核四應該不要啟動，不反對把燃料棒送回美國。若真的要使用核能發電，還是先從核二、核三考量。

綠委黃國書表示，目前過關的公投僅涉及廢止非核家園條款，跟核四重啟無關，雖然有民間團體準備要提核四公投，但若真的重啟核四，等同非核家園政策完全破功，認為影響層面太廣，未必民意會支持。

(中國時報)